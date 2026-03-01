Marc Márquez saca el lado positivo: "Estoy contento de como me he encontrado"

Marc Márquez ha tenido que abandonar en el Gran Premio de Tailandia debido a un llantazo que le ha impedido seguir cuando peleaba por el podio, la segunda decepción tras la sanción de la sprint, pero que no quita sus buenas sensaciones generales

El de este fin de semana en el Gran Premio de Tailandia no ha sido ni mucho menos el mejor fin de semana de Marc Márquez. Todo comenzó con la sanción del sábado que le costó la victoria en la carrera al sprint, pero lejos de quedar como una anécdota, ha ido a más en la carrera larga, en la que a falta dce cuatro vueltas y cuando peleaba por el podio, ha sufrido un llantazo que le ha obligado a abandonar y empezar el año con un 0, que sumado a los puntos de la sprint le colocan en la 8º plaza de la general. Pero eso sí, en general ha acabado contento con sus sensaciones sobre la moto.

El objetivo del campeón era acabar la carrera, por lo que no lo ha cumplido, pero eso sí, ha podido encontrar cosas buenas en su Ducati, que eso sí, no es ni mucho menos la máquina casi perfecta que ha dominado en los últimos años: "Estoy contento por cómo me he ido encontrando poco a poco; he visto 'cositas', y estoy contento de cómo me he encontrado, lo que pasa es que hemos sumado cero puntos en la carrera". No obstahte, hay margen y una vez que siga mejorando a nivel físico, crecerá sobre la moto.

El problema con el neumático

Marc ha reconocido que han tenido mala suerte de que ha explotado la goma de atrás cuando ha saltado un piano, algo que había hecho durante muchas veces, "más de cien" en los tests, siempre sin problemas, pero en esta ocasión algo falló y le costó la carrera: "Normalmente, estos pianos están hechos para que cuando entras no pase nada de eso. Ahí sí que tienes que vigilar, pero cuando saltas fuera no pensaba que pudiera pasar esto y ha pasado, así que la consecuencia han sido cero puntos".

Aunque eso sí, el 93 no sabe si el 'llantazo' fue posterior al pinchazo o fue el golpe el que lo causó: "No lo sé, no sé decir si es posterior, yo creo que no; una vez ha explotado el neumático yo creo que ha sido junto con la llanta, lo que pasa es que luego ha destalonado y menos mal que ya iba lento, si no me hubiera caído". Y el problema se traduce en puntos, pues de no ser por él, podría haber peleado por acabar acabado la carrera "cuarto seguro, tercero seguramente y segundo quizá".