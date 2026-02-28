A Marc Márquez solo le queda asumirlo: "Hay que adaptarse a las nuevas reglas"

Marc Márquez ha tenido que ceder la posición a Pedro Acosta en la última curva de la carrera sprint en Tailandia después de que dirección de carrera hjaya considerado que su adelantamiento al murciano ha sido fuera de la ley, y al campeón solo le queda asumirlo

Después de mucho tiempo esperándolo, al fin ha llegado el duelo cuerpo a cuerpo entre Marc Márquez y Pedro Acosta. Han tenido que esperar hasta el inicio del tercer año del murciano en la categoría reina, pero la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia no ha defraudado, permitiendo 10 vueltas de gran lucha, pero con un final que nada tiene que ver con lo que se esperaba. Tras una pasada del de KTM, Marc recuperó la posición tocando a su rival y finalmente dirección de carrera obligó al ducatista a ceder un puesto, dando la victoria a Pedro. Así que a Márquez solo le ha quedado asumir la decisión, no sin quejarse.

Nada más terminar la carrera han sido muchos los que han criticado la decisión, demasiado bilateral y excesiva, de hecho, el propio Márquez ha sido uno de ellos, aunque luego se ha mostrado corporativista, asumiéndolo: "¿De acuerdo? No. Bueno, de acuerdo o no, hay que adaptarse a las nuevas reglas. Están un poquito más tiquismiquis ahora; nosotros nos adaptamos. Al menos, ahora hay... los espectadores estarán ahora hablando, que sí, que no. Para bien o para mal, que se hable de MotoGP”. Mucho más políticamente correcto que la cúpula de Borgo Panigale, empezando por Davide Tardozzi, quien lo ha visto demasiado desproporcionado.

A la vez que el 93 ha confesado que su gestión de la sanción podía haber sido mejor y debido a que al principio dudo si cederla o esperar al final de carrera, finalmente llevó a cabo el cambio, pero muy tarde, perdiendo sus opciones de victoria: “He sido rápido, pero lento, porque he visto una posición. En el primer momento, digo: ‘No, no la doy’. Luego, he dicho: ‘¿Serán tres segundos?’. He dejado pasar, pero si me lo hubiera preparado bien, lo pasaba antes de meta otra vez.

Bezzecchi, la clave

La carrera estaba perfectamente preparada para que Marco Bezzecchi, el más rápido del fin de semana, marcara el ritmo, pero al irse al suelo en la vuelta tres se ha convertido en un mano a mano entre Marc y Pedro, pero de cara al domingo, cuando la distancia será el doble, de nuevo todo va a estar en manos del piloto de Aprilia y él es más conservador, buscando el podio: "Todo depende del ritmo que quiera imponer él. Es verdad que hoy Acosta ha hecho un gran ritmo con el neumático medio. Ahora tenemos que analizarlo bien y veremos, pero mañana si podemos estar en el podio será otro gran resultado”.