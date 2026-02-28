Pedro Acosta se lleva, con polémica, su primer gran duelo con Marc Márquez

Pedro Acosta ha ganado la primera sprint del año en el Gran Premio de Tailandia, después de una lucha sin cuartel ante Marc Márquez en la que un toque provocado por el 93 ha hecho que dirección de carrera le obligue a ceder la posición y la victoria

En los años que lleva Pedro Acosta en MotoGP hemos soñado con un duelo real en pista contra Marc Márquez y ese ha llegado en la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia. Tras la caída de Marco Bezzecchi, gran favorito, los dos españoles han vivido un cuerpo a cuerpo que se ha extendido durante muchas vueltas y ha terminado de la forma más anticlimática posible. Un toque entre los dos, en el que Marc ha lanzado fuera de pista al de KTM ha hecho que dirección de carrera tomara la decisión de obligarle a ceder la posición en la última curva, dando la primera victoria -entre sprints y carreras largas- del piloto murciano.

Bezzecchi al suelo y la primera guerra real Acosta - Márquez

En la salida fue Marc Márquez quien empezó fuerte, llegando líder a la primera curva y dejando claro a Bezzecchi que pese a ser más fuerte, iba a tener que pelear para ganar, comenzando una guerra que apenas se iba a entender unos giros. Aunque el primer problema lo tuvo Álex Márquez tras tocarse con Di Giannantonio y perder sus opciones. No obstante, cuando de verdad cambió la carrera fue en el inicio del tercer giro, cuando Bez se puso primero y buscó apretar para coger algunos metros, lo que provocó un error en forma de caída, arruinando su carrera y abriendo todo de forma inesperada.

Desde ese momento Acosta y Márquez han demostrado estar un paso por delante y sin el 72 han abierto hueco, dejando claro que eran los dos más fuertes y el triunfo estaba entre ellos. Por detrás Raúl Fernández y Jorge Martín estaban más rezagados, pero el 25, más fuerte, cogió margen, mientras el campeón de 2024 acusó la inactividad y fue superado incluso por Ai Ogura. Tres Aprilia en los 5 primero puestos, una muestra de que los tiempos están cambiando.

Final anticlimático

Márquez y Acosta comenzaron una pelea de 10 vueltas en la que apenas los separaban un par de décimas y lejos de verse intimidado, el joven murciano trataba de meter la moto a la mínima oportunidad. Una pugna tan esperada como limpia que sin embargo, en la penúltima vuelta se vio empañada por un toque entre ambos lanzó fuera a Acosta y parecía dar el triunfo a Márquez. Hasta que dirección de carrera decidió que el de Ducati debía ceder una plaza y lo hizo en la curva final, dando la victoria a un Acosta que no sabía muy bien lo que estaba pasando. Aún así y pese a este final, una pelea que vamos a ver mucho a lo largo de los años, quien sabe si con ambos vestidos del mismo color como se rumorea.