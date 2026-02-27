MotoGP 2026 GP de Tailandia | Estos son los pilotos que pasan a la Q2 y los que van a la Q1

El Mundial de MotoGP ya ha dado el pistoletazo de salida en Tailandia, con un viernes cargado de emociones

La temporada 2026 de MotoGP ha arrancado los motores este 27 de febrero. Tras el habitual descanso invernal desde Valencia, el Mundial se ha puesto en marcha en el Circuito Internacional de Chang, en Tailandia. El viernes inaugural ha estado marcado por la FP1 y la sesión de Práctica, fundamentales para establecer las primeras jerarquías de este nuevo curso.

El reglamento deportivo para 2026 no presenta cambios respecto al formato vigente desde mediados de 2023. Así, la sesión de Práctica de los viernes sigue siendo la clave de la clasificación directa a la Q2. Solo los 10 pilotos más veloces aseguran su presencia en la lucha por la pole y las 12 primeras posiciones de parrilla. El resto del pelotón tendrá que buscar su oportunidad en la Q1, una repesca donde únicamente los dos mejores registros consiguen los últimos billetes para la fase final.

Acceso directo al Q2 del GP de Tailandia - Top 10

Estos son los pilotos que han blindado su presencia en la lucha por la pole tras la sesión de Práctica:

Marco Bezzecchi

Marc Márquez

Fabio Di Giannantonio

Pedro Acosta

Jorge Martín

Álex Márquez

Joan Mir

Brad Binder

Ai Ogura

Johann Zarco

La primera gran sorpresa del 2026 en Tailandia ha sido ver a varios de los favoritos fuera del top 10 tras la sesión de Práctica. El caso más llamativo es el de Pecco Bagnaia, quién no logró encontrar el ritmo necesario con su Ducati y que finalizó en la 15ª plaza, lo que le obligará a jugársela en la Q1. A los mandos de las KTM de Tech3, tanto Maverick Viñales con Enea Bastianini se quedaron a las puertas del corte, mostrando que aún tienen margen de mejora en Chang.

Por su parte, la situación en Yamaha sigue siendo compleja: Fabio Quartararo y Alex Rins terminaron en la parte baja de la tabla, 16ª y 20ª respectivamente, confirmando que la M1 aún tiene trabajo por delante para recortar distancias con la cabeza. Luca Marini y Franco Morbidelli tampoco pudieron dar el salto definitivo a la Q2, mientras que el joven Raúl Fernández no logró exprimir su Aprilia lo suficiente para evitar la repesca. En el vagón de cola, el debutante Diogo Moreira continúa su proceso de adaptación, seguido por los veteranos Jack Miller, el invitado especial Tropak Razgatlioglu y el probador Michele pirro, quién cierra la lista tras un viernes dedicado principalmente a la recolección de datos.

Pilotos que disputarán la Q1

El resto de la parrilla tendrá que jugársela en la primera sesión clasificatoria del sábado para intentar llevarse uno de los billetes: