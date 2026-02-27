El arranque más incómodo de Marc Márquez: ''Me cuesta conducir a mi gusto''

Aunque el de Cervera quedó segundo, no fue su mejor carrera, con una incomodidad que se podría palpar desde fuera

Marc Márquez vuelve a escena, ya recuperado y con muchas ganas de comerse la temporada para intentar renovar el título. Pero aunque no hay que quedarse con las primera impresiones, el arranque parece que no ha sido el ideal para el de Cervera. En la pretemporada no despuntó de sobremanera, aunque hay que tener en cuenta que viene de una lesión con una larga recuperación. De hecho, incluso en la previa admitió que no tenía la misma fuerza que el anterior año.

Marc Márquez queda segundo, pero con una sensación agridulce

El resultado ha sido bueno, tan solo le ha pasado por delante un impresionante Marco Bezzecchi que se comió tanto el FP1 como la pista en la Práctica, marcando un nuevo récord absoluto en Buriram con un 1.28.526. Dejando aparte esa impresionante marca, Márquez no estaba del todo cómodo, quizá por ese carenado de 2024 que decidió elegir para la moto, sin saber si ha sido una buena decisión o no. Incluso llegó a tener algún desliz con la tracción, con salidas de pista y casi la perdida del control en un par de ocasiones.

''Bezzecchi fue el más rápido en los test, y si no pasa nada raro será el favorito para la sprint y para la carrera del domingo'', comentaba Marc Márquez justo después de terminar este primer día de la temporada. ''El Mundial no se gana en la primera carrera'', comentaba optimista tras quedar segundo.

Impresionante Bezzecchi

''Bezzecchi ya fue muy rápido en Indonesia, donde usamos esta misma carcasa'', comentaba sobre el de Aprilia, que ha pulverizado el récord del circuito. ''Este primer ensayo del viernes se puso cuesta arriba, y el segundo, por la tarde también. Me cuesta conducir a mi gusto en los primeros entrenamientos lo noto; ya me pasó el año pasado'', admitió también Marc Márquez.

''Ya lo dije el jueves; no estoy pilotando como el año pasado, pero eso espero que pueda evolucionar. Es una cuestión física, simplemente'', recordaba. Eso sí, el de Cervera se lo ha tomado como lo que es, el primer Gran Premio de una temporada larga: ''En la primera carrera no hay campeón que valga. Aquí intentaremos estar lo más cerca de él'', decía tomando de referencia a Bezzecchi. ''Me siento mejor con gomas usadas que con gomas nueva'', terminaba diciendo, ya pensando en esa primera carrera que ya está a la vuelta de la esquina. Esto no ha hecho más que empezar.