MotoGP 2026 GP de Tailandia | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Tailandia en el circuito de Burinam

El mundial de MotoGP arranca este fin de semana en Tailandia, lo que a los aficionados españoles nos va a obligar a madrugar el fin de semana para desayunar viendo motos

Se acabó la espera y al fin este fin de semana vuelven las motos. El mundial de MotoGP regresa tras más de tres meses de parón y lo hace en Tailandia. Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y compañía van a estar luchando por los primeros puntos de este 2026, en el que hay muchos aspectos a tratar y estudiar. La irrupción de 'rookies' como Toprak Razgatlioglu o Diogo Moreira, además de que van a cambiar mucho las cosas en 2027 y sobre el paddock hay una sensación de despedida en muchos pilotos, que querrán hacerse notar.

Respecto a los horarios, como siempre que se corre en Asia, va a tocar madrugar. En España, especialmente si es para ver las pruebas de Moto3 y Moto2, tocará levantarse muy pronto. No obstante, para MotoGP la cosa cambiar ciertamente y se podrá simplemente desayunar viendo las carreras sin tener que rebajar muchísimo nuestras horas de sueño. Aunque eso sí, todo merece la pena después de 104 días sin motos y más aún con un mundial tan abierto como el que se presenta esta campaña.

Horarios del Gran Premio de Tailandia 2025

Viernes 27 de febrero (hora España peninsular)

Moto3 | FP1: 03:00 horas

Moto2 | FP1: 03:50 horas

MotoGP | FP1: 04:45 horas

Moto3 | Practice: 07:15 horas

Moto2 | Practice: 08:05 horas

MotoGP | Practice: 09:00 horas

Sábado 28 de febrero

Moto3 | FP2: 02:40 horas

Moto2 | FP2: 03:25 horas

MotoGP | FP2: 04:10 horas

MotoGP | Q1: 04:50 horas

MotoGP | Q2: 05:15 horas

Moto3 | Q1: 06:50 horas

Moto3 | Q2: 07:10 horas

Moto2 | Q1: 07:40 horas

Moto2 | Q2: 08:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 09:00 horas

Domingo 1 de marzo

Warm Up MotoGP: 04:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 06:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 07:15 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026 se puede ver por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones. Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio tailandés de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, en donde daremos toda la información de lo que ocurra en el circuito de Burina,, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.