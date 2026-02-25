Cómo ver MotoGP 2026 en España: precios, opciones y plataformas

El mundial de MotoGP está a las puertas de empezar y será uno de los grandes atractivos deportivos del año durante los próximos 10 meses

El mundial de MotoGP está a punto de empezar y será este fin de semana cuando se ponga en marcha en Tailandia. El circuito de Burinam será el lugar en el que arranquen las aventuras de los Marc Márquez, Marco Bezzecchi y compañía, las mismas que durante diez meses, hasta el cierre del certamen el 22 de noviembre en Valencia, van a estar peleando a lo largo de 22 citas. El momento del, motociclismo actual es muy dulce y una competición así va a servir para devolver al lugar que se merece MotoGP, es decir, siendo uno de los deportes más seguidos, especialmente en España y en Italia, pero cada vez a lo largo y ancho del mundo.

La entrada de Liberty Media como nueva dueña del campeonato después de comprar Dorna, la que ha sido gestora del mismo durante décadas y pese a que la cúpula no ha variado, ha provocado -y va a provocar- muchos cambios, empezando por el anunciado de que ahora el GP de Australia será en un circuito urbano en Adelaida desde 2027, además de otros que están por venir. Pero todo ello no hará que siga siendo un evento digno de ver,algo para lo que hay muchas formas.

Cómo ver el mundial de MotoGP 2026 por TV y online

DAZN

La primera opción para ver MotoGP en 2026 es DAZN. La plataforma de streaming especializada en deporte posee los derechos del campeonato para España. El Plan Motor de DAZN posibilita ver todos los entrenamientos, sprints y carreras del Mundial de Velocidad en dispositivos y smart TV. Además, ofrece los programas Paddock Abierto y Código MotoGP, así como reportajes y entrevistas. Ya sea a través de un pack, plan, tarifa especial o suscripción, las plataformas HBO Max, Movistar Plus+, Prime Video, Orange TV y Vodafone TV permiten ver MotoGP en 2026.

VideoPass

Otra alternativa para ver MotoGP en 2026 es VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP. Al igual que DAZN, es una opción de pago. Y además de retransmitir en directo todas las pruebas (en inglés), incluye imágenes exclusivas y acceso a un amplio archivo histórico.

En abierto

Por lo que respecta a la emisión en abierto de MotoGP, Aragón TV, Mega, laSexta y TV3 retransmitieron algunas pruebas en 2025. De cara a 2026, habrá que estar pendiente de los acuerdos que firme DAZN con las cadenas españolas interesadas en incluir carreras del campeonato en sus respectivas programaciones.

Dónde seguir las carreras

Tanto las carreras largas, como las sprints se vana poder seguir en un directo minuto a minuto a ESTADIO Deportivo. Además, también haremos un seguimiento exhaustivo de todo lo que suceda en torno al campeonato durante todo el año.