Calendario completo de Moto3 2026 | Todas las fechas de carreras y grandes premios
El campeonato comienza en Tailandia y echará el cierre con la disputa del Gran Premio de la Comunitat Valenciana a finales de noviembre
¡Esto ya está a punto de empezar! La 15ª edición del Mundial de Moto3 calienta motores para hacer las delicias de los aficionados al motor de las dos ruedas, con una categoría que además tiene un profundo sello formativo y que sirve para ir dando forma a los pilotos del futuro, ya que hablamos de chicos de entre 16 y 28 años que compiten con motos de 250 cc de 4 tiempos.
De cara al campeonato de 2026 tendremos hasta 22 grandes premios programados entre febrero y noviembre. El recorrido, el cual nos llevará a lo largo de cuatro continentes, comenzará en Asia y pasará por América antes de dar sus primeros pasos en Europa y tener, por supuesto, su momento en Oceanía.
Lo cierto es que ya está todo preparado para empezar. Los tests de pretemporada tuvieron lugar en Portimão (9-10 febrero) y Jerez (14-15 febrero) y ahora solo queda disfrutar de la emoción de una categoría en la que la igualdad mecánica promete tanto batallas heroicas como, posiblemente, campeones a futuro de MotoGP.
De Tailandia a Valencia
La primera carrera de la temporada 2026 tendrá lugar entre el 27 de febrero y el 1 de marzo con la disputa del Gran Premio de Tailandia en el Chang International Circuit de Buriram. El hecho de estar en estas fechas tanto en el mencionado país como posteriormente en Brasil responde al hecho de intentar aprovechar las condiciones climáticas favorables.
En cuanto a la carrera que echa el cierre, y como ya es casi tradición tras clásicos del verano como las visitas a Alemania (Sachsenring), Países Bajos (Assen), Gran Bretaña (Silverstone) y Austria (Red Bull Ring), será el Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste, Valencia, programado para el 20-22 de noviembre, el que complete el calendario.
Fechas de las carreras y grandes premios de Moto3
- Gran Premio de Tailandia: 27 de febrero - 1 de marzo – Chang International Circuit, Buriram
- Gran Premio de Brasil: 20-22 de marzo – Autódromo Internacional de Goiânia
- Gran Premio de las Américas / Estados Unidos: 27-29 de marzo – Circuit of the Americas (COTA), Austin
- Gran Premio de Qatar: 10-12 de abril – Lusail International Circuit
- Gran Premio de España: 24-26 de abril – Circuito de Jerez-Ángel Nieto
- Gran Premio de Francia: 8-10 de mayo – Le Mans
- Gran Premio de Catalunya: 15-17 de mayo – Circuit de Barcelona-Catalunya
- Gran Premio de Italia: 29-31 de mayo – Autodromo Internazionale del Mugello
- Gran Premio de Hungría: 5-7 de junio – Balaton Park
- Gran Premio de República Checa: 19-21 de junio – Automotodrom Brno
- Gran Premio de Países Bajos: 26-28 de junio – TT Circuit Assen
- Gran Premio de Alemania: 10-12 de julio – Sachsenring
- Gran Premio de Gran Bretaña: 7-9 de agosto – Silverstone Circuit
- Gran Premio de Aragón: 28-30 de agosto – MotorLand Aragón
- Gran Premio de San Marino: 11-13 de septiembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli
- Gran Premio de Austria: 18-20 de septiembre – Red Bull Ring, Spielberg
- Gran Premio de Japón: 2-4 octubre – Mobility Resort Motegi
- Gran Premio de Indonesia: 9-11 de octubre – Pertamina Mandalika International Street Circuit
- Gran Premio de Malasia: 30 de octubre / 1 de noviembre – Sepang International Circuit
- Gran Premio de Australia: 23-25 octubre – Circuito de Phillip Island
- Gran Premio de Portugal: 12-15 de noviembre – Autódromo Internacional do Algarve (Portimão)
- Gran Premio de la Comunitat Valenciana: 20-22 de noviembre – Circuit Ricardo Tormo, Cheste (Valencia)