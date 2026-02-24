Pilotos y equipos de MotoGP 2026: ¿Qué cambios y novedades hay en la parrilla?

El mundial de MotoGP está a punto de empezar y aunque hay pocas novedades respecto a la parrilla del año pasado, pero las pocas son muy interesantes

El mundial de MotoGP está a la vuelta de la esquina, tanto como que arranque este fin de semana con el Gran Premio de Tailandia y durante 10 meses, hasta el GP de la Comunidad Valenciana, en Cheste el 22 de noviembre, no finalizará. Todo este tiempo para que 21 hombres traten de desbancar a Marc Márquez, el mejor piloto de la historia y que en 2025 arrasó con una solvencia que se escapa de toda lógica. El español y su Ducati oficial fueron un binomio casi infalible, al punto de que aún perdiéndose las últimas cuatro carreras por lesión, no tuvo el más mínimo problema, pues antes de su caída en Indonesia ya había cerrado el título.

Ahora será uno de los nombres, pero para ganarle hay muchos candidatos, empezando por su propio compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que en su último año en Ducati querrá despedirse a lo grande. Sin olvidar al otro equipo que parece un paso por delante, el bloque oficial de Aprilia, donde Marco Bezzecchi y Jorge Martín están para grandes cosas. Otra historia es KTM, con Brad Binder y sobre todo Pedro Acosta, gran referencia de la marca austriaca. Por otro lado Honda ha crecido mucho y Joan Mir y Luca Marini tendrán cosas que decir. Mientras que el drama es Yamaha, pues Fabio Quartararo ya ha tirado la toalla y ni él ni Álex Rins van a tener un buen año.

En cuanto a los pilotos satélites el nombre es Álex Márquez, pero hay más, como su compañero en el Gresini Fermín Aldeguer, además de Morbidelli y Di Giannantonio en el VR46, sin olvidar a Raúl Fernández en el Trackhouse, Maverick Viñales en el Tech 3 o Johann Zarzo en el LCR. Además de las novedades, los debutantes, empezando por el campeón de Moto2, Diogo Moreira; y sobre todo, el rey de Superbikes, Toprak Razgatlioglu, que será una de las caras a seguir a lomos de su Yamaha del Pramac.

Parrilla del Mundial de MotoGP 2026: equipos y pilotos

Honda HRC Castrol: Joan Mir y Luca Marini

Ducati Lenovo Team: Pecco Bagnaia y Marc Márquez

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo y Álex Rins

Red Bull KTM Factory: Brad Binder y Pedro Acosta

Aprilia Racing: Jorge Martín y Marco Bezzecchi

Prima Pramac Yamaha: Toprak Razgatlioglu y Jack Miller

LCR Honda MotoGP: Johann Zarco y Diogo Moreira

Red Bull KTM Tech3: Maverick Viñales y Enea Bastianini

Trackhouse Racing: Raúl Fernández y Ai Ogura

VR46 Racing Team: Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP: Álex Márquez y Fermín Aldeguer