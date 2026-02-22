Marc Márquez termina a medio gas pero despeja las dudas: "Aún tengo margen"

Marc Márquez ha vuelto a irse al suelo en la segunda jornada de pruebas del mundial de MotoGP en Burinam, sin embargo, pese a las dudas, ha dejado claro que tiene muy buen feeling de cara a la primera carrera, la semana que viene

La pretemporada de MotoGP ya es historia y el siguiente paso ya será el inicio del mundial de la semana que viene en Tailandia, sin embargo, en la misma pista, la de Burinam, este domingo se han celebrado las horas finales de la pretemporada y en ellas ha tenido problemas el campeón, Marc Márquez. El de Cervera se ha ido al suelo por tercera vez este fin de semana, acusando ciertos problemas estomacales y lo que él mismo achaca a cierta falta de energía y especialmente, de concentración, aunque eso sí, de cara al inicio de las hostilidades se ve con buenas sensaciones.

Marc tuvo que bajarse de la moto antes de tiempo y por la tarde apenas rodó y pese a que para él nunca es suficiente y hubiera probado cosas nuevas, especialmente porque siente que aún tiene margen de mejora en su estado físico, dio muchas vueltas ayer y esta mañana, por lo que se va contento, más allá del cansancio. "Estaba demasiado cansado esta tarde para la tanda larga, pero lo intenté. Tuve problemas en el estómago ayer y aunque hoy estaba un poco mejor, el cuerpo no se recuperó de la mejor manera, pero estoy muy, muy contento porque el 'feeling' con la moto fue muy bueno durante toda la mañana y piloté de una manera adecuada".

Por otro lado, los diferentes errores que ha cometido y por los que se ha ido al suelo en tres ocasiones en 16 horas de test, se debe mayormente a la falta de concentración: "Las caídas de estos días fueron por falta de concentración. Cuando pierdes la concentración, vas por encima del límite, pero el problema es que tengo el instinto de ser rápido. Cuando estoy completamente concentrado, lo puedo controlar; si no, hay que controlar la velocidad".

Está listo y ha identificado el gran rival de Ducati

De cara al inicio de las hostilidades la semana que viene en Burinam, el 93 está preparado para empezar a luchar, porque para el un fin de semana de carreras es más exigente un test, y ahora tiene tres o cuatro días para recuperar energía, porque lo ha pasado mal en este sentido. Además, ya ha encontrado a quien puede ser su gran rival, Aprilia, especialmente con Marco Bezzecchi, pero no sólo con él porque Martín con sólo un test ha dado un paso adelante: "Marco fue muy rápido el año pasado en la segunda parte de la temporada; él será un aspirante al título desde el principio".