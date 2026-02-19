Test MotoGP 2026 en Burinam: fechas, horarios, canal, TV y dónde ver online en España

El mundial de MotoGP está a la vuelta de la esquina, pero una semana antes del inicio será el momento de probarlo todo por última vez en los tests de Burinam, sede del primer Gran Premio de la campaña

La temporada del mundial de MotoGP está a la vuelta de la esquina, tanto como que el próximo fin de semana se dará el punto de partida del certamen, sin embargo, aún tienen que celebrarse las últimas pruebas, que serán en el mismo lugar que dicho GP inicial, el circuito de Burinam, en Tailandia. Tras los tres días en ensayos en Sepang, Marc Márquez se confirmó como el más fuerte y la Ducati la moto referencia, pero de poco vale eso hasta que baje el volante. Por otro lado, hay otros 'outsiders' que apuntan a dar la cara, como pueden ser Pedro Acosta con KTM o Marco Bezzecchi con la Aprilia, además de Álex Márquez, segundo espada de Borgo Panigale ante las dudas de Pecco Bagnaia.

Una de las grandes dudas será lo que sea capaz de hacer Yamaha, pues después de no poder rodar en gran parte de las pruebas en Sepang, seguirán buscando la forma de hacer funcionar ese motor V4 que están empezando a usar esta campaña. Tampoco podemos olvidarnos de Aprilia, donde Jorge Martín empezará su pretemporada de forma oficial tras no estar en Malasia. En cambio el que no estará será Fermín Aldeguer, que sigue renqueante y será sustituido por Michelle Pirro con la Ducati del Gresini, un duro golpe para el murciano y para los de Nadia Padovani.

A qué hora son los Test de Burinam de la pretemporada 2026 de MotoGP

Sábado 21 de febrero: de 4:00 a 7:00 y de 7:20 a 12:00

Domingo 22 de febrero: de 4:00 a 7:00 y de 7:20 a 12:00

Dónde ver los Test de Burinam de la pretemporada 2026 de MotoGP en TV y online

Los test de pretemporada de MotoGP en Tailandia comenzarán a las 04:00 hora española hasta la pausa de las 07:00 horas. Una vez concluida dicha pausa, las pruebas continuarán hasta las 12:00 horas, concluyendo el día de pruebas. Para poder seguir en directo los test en España, 'DAZN' emitirá en directo las pruebas cada día en Tailandia. Además, este Test de Burinam de la pretemporada 2026 de MotoGP se podrán seguir en directo a través del 'Timing Pass' que ofrece MotoGP. Se trata de un servicio para poder ver los cronos en directo, sin señal de televisión, que cuesta 17,99 euros por temporada.