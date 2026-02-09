El nombre de Marc Márquez vuelve a marcar el ritmo en el mercado de MotoGP

Los movimientos que se están gestionando para 2027, la reconfiguración de Ducati y las palabras desde dentro del paddock confirman que el piloto de Cervera vuelve a ser la referencia alrededor de la que gira el futuro de la parrilla

La historia de amor de verano hace un par de años entre Marc Márquez y Ducati parece que no se va a acabar por ahora. Fichar al 9 veces campeón del mundo fue un movimiento que rompió por completo el tablero de MotoGP. Y es que los italianos dejaron escapar a Jorge Martín a Aprilia y a Enea Bastianini a KTM para crear su Dream Team formado por el catalán y por Pecco Bagnaia.

Un equipo de ensueño que, cómo no, quiere asegurar de una vez por todas a un remolón Marc Márquez que se hace de rogar para 2027. Aunque desde Ducati parecen estar casi seguros de que el vigente campeón seguirá con ellos.

Marc Márquez está muy cerca de la renovación

El contrato de Marc Márquez termina este año, y aunque los resultados en los test de Sepang no han sido los mejores de su carrera, la pregunta ha ido más allá del curso que arrancará a finales de mes. A Ducati le conviene atar cabos y asegurar al de Cervera, aunque el director deportivo del equipo italiano está casi seguro de que el fichaje está hecho: ''Estamos muy cerca, diría que casi al 100%, pero renovar a Marc ha sido incluso más complicado que firmar su primer contrato'', declaraba Mauro Gassilli en unas declaraciones a Moto.it.

''Estamos afinando partes que subestimamos al inicio, pero la dirección es la correcta y el cierre está cerca'', añadía sabiendo a la perfección que no va a ser nada barato tener a Marc Márquez en sus filas durante más tiempo: ''El que trae más resultados tiene una parte más relevante del presupuesto; el otro sigue siendo fundamental, pero los números reflejan lo que cada uno aporta''.

Un mercado incontrolable

Las noticias sobre los fichajes para 2027 no paran de surgir desde los test de Sepang. Y es que el próximo año será el año cero de la nueva era en MotoGP. La FIM y Dorna han diseñado un reglamento para frenar las velocidades puntas, que rozan ya los 370 kilómetros por hora y devolver el protagonismo al talento del piloto por delante de la máquina. Por ello, el principal cambio será el abandono de la cilindrada de 1000cc para bajar a los 850cc después de 15 años utilizando la primera. Una forma de reducir la potencia bruta y la velocidad máxima para mejorar la seguridad en los circuitos actuales.

''Sabíamos que se iban a mover las fichas muy pronto, pero se podría decir que ha sido el mercado más rápido de la historia. Porque que casi toda la parrilla esté hecha ya antes del primer día de test es algo inédito. ¿El cambio más suculento? No están todos confirmados. Pero bueno, sin duda el equipo Ducati ha hecho una buena maniobra'', comentaba Dani Pedrosa, actual probador de KTM, en unas declaraciones para DAZN. Unas declaraciones que llegan justo después de que Pedro Acosta suene como el compañero de Marc Márquez en sustitución de Pecco Bagnaia, por lo que el mercado está más que calentito.