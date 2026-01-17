Honda y KTM observan mientras Marc Márquez retrasa su renovación con Ducati

El de Cervera mantiene en vilo al mercado de MotoGP aplazando su decisión sobre la renovación con Ducati, cuyo contrato expira en diciembre. Mientras otros equipos siguen de cerca sus pasos, primero quiere garantías sobre su salario, un proyecto competitivo y conocer quién será su compañero de equipo antes de comprometerse

Hasta finales de febrero no comienza la nueva temporada de MotoGP y en Ducati ya piensan en renovar a su peso pesado, Marc Márquez. Pero parece que el catalán tiene su cabeza ocupada con otros menesteres, como empezar la temporada de la mejor forma posible con la vista puesta en defender el título.

Honda quiere recuperar a Marc Márquez

La etapa de Marc Márquez con Honda fue todo un gustazo para los aficionados del motor, ya que con los japoneses ganó 6 mundiales antes de su salida a finales de la temporada 2023. Diez años de trabajo mano a mano en los que destacó desde que entró en el equipo, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar el título de MotoGP en su año de debut.

Aunque algo que destacó de su contrato con Honda fue que llegó a tener el contrato más alto de la categoría reina de motos, con un salario estimado de 18 millones de euros por temporada en su punto máximo. Precisamente a golpe de talonario es como HRC Honda Factory Team quiere recuperar a Márquez. Esto hace que Ducati, con Gigi Dall'Igna y Davide Tardozzi al mando, se pongan las pilas para conseguir renovar al actual campeón del mundo que por ahora parece querer esperar.

KTM también entra en el juego

Para crear más tensión aún si cabe, entra en juego los patrocinios. Al fichar con Ducati Lenovo, Marc Márquez rompió su relación con Red Bull después de 17 años con la marca debido al conflicto con Monster Energy, bebida energética embajadora de la escudería italiana. Pero claro, una de las condiciones inamovibles sería cambiar de equipo a KTM, según recoge el medio catalán El Nacional.

Ducati quiere dejarlo todo bien atado antes de que comience el primer Gran Premio, o eso ha dejado caer Davide Tardozzi en unas declaraciones recogidas por Car and Driver: ''La renovación si no está al cien por cien, estará cerca. El objetivo es estar bien para la primera carrera y aún queda un mes y medio. En resumen, no estamos preocupados''. El equipo al parecer puede estar tranquilo por ahora, ya que el de Cervera llegó a decir que tenía ''ocho de diez'' posibilidades de quedarse.

Los requisitos para quedarse

Aunque no ha presentado una lista de la compra con los requisitos que necesitaría para continuar en el equipo italiano, si que hay una serie de tics que marcar para transformar ese 80% en un 100%. Lo primero sería que el proyecto de Gigi Dall'Igna tenga garantías técnicas para 2027, donde se producirá una auténtica revolución en el reglamento, pasando de motores de 1000cc a 850cc.

También entra en juego el salario, ya que cuando ficho por Gresini y luego por Ducati aceptó condiciones económicas muy inferiores a las que tenía en Honda para demostrar que podría volver a ganar. Pero ahora, con los resultados sobre el papel, quiere un contrato que refleje su valor real en el mercado. Se habla de cifras que lo mantengan como el mejor pagado de la parrilla, en torno a los 12-15 millones de euros. Busca además armonía en el box, rumoreándose que una de sus condiciones es estar informado sobre quién será su compañero de equipo si Bagnaia o él plantean dudas además de una moto rápida y bien adaptadas a la nueva normativa de 2027. Si no le aseguran esto último, ese 20% de dudas se convertirá en una salida hacia algún equipo como KTM o incluso un regreso a Honda.