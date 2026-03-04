El veredicto de Jorge Lorenzo sobre Marc Márquez: ''La lesión puede acortarle la carrera''

El expiloto de MotoGP habla sobre el de Cervera, que parece que aún sigue padeciendo del hombro

Se acabó el monólogo de Borgo Panigale. Tras un lustro donde Ducati campó a sus anchas, el arranque del Mundial 2026 en Tailandia confirma que el tablero de MotoGP se ha reseteado. Aquella dictadura que coronó a Bagnaia, Martín y Márquez parece haber dado paso a una era de equilibrio total, donde Aprilia y KTM ya no solo acechan, sino que golpean. Lo de Marco Bezzecchi en Chang fue un aviso serio a Marc Márquez, del que ha hablado Jorge Lorenzo señalando loq ue podría haber sido sin aquella fatídica lesión en 2020.

Jorge Lorenzo y la situación de Marc Márquez

El físico, ese juez implacable, parece estar pasándole factura a la longevidad de Marc Márquez. No es una sospecha cualquiera, es la visión de Jorge Lorenzo. Quien fuera su vecino de box conoce bien el precio de llevar el cuerpo al límite. Según el balear, el calvario que comenzó en aquel fatídico Jerez 2020 no solo frenó en seco la progresión del de Cervera, sino que probablemente le ha arrebatado la posibilidad de dar caza a los registros estratosféricos de Giacomo Agostini.

Sin ese laste de lesiones, estaríamos hablando una persecución histórica por las 15 coronas: ''Sin la lesión, sí que habría podido. El problema es el hombro derecho: se ve que en las curvas a la izquierda está limitado. Esto podría acortarle la carrera'', comentaba en unas declaraciones a GPone Jorge Lorenzo sobre Marc Márquez.

La primera carrera de la temporada

Para Jorge Lorenzo, el tropiezo de Marc Márquez en el arranque de Buriram no es más que ruido de fondo. Da igual que el de Cervera se marchara de Tailandia con un botín pírrico de nueve puntos tras ese aparatoso reventón del neumático trasero que lo dejó en blanco el domingo. Eso sí, el de Palma sigue apostando por Márquez como favorito mientras que el físico y la mecánica den tregua: ''Marc sigue siendo uno de los principales candidatos al título, junto con Bezzecchi. Acosta podría entrar en escena también. Pecco Bagnaia, por su parte, no me parece que tenga la calma necesario; veo que le falta confianza''.

De hecho, también dedicó unas palabras a Pedro Acosta, que podría incorporarse a Ducati para formar dupla con Marc Márquez: ''Será un desafío entre dos gallos con mucho carácter y coraje. Marc todavía tiene cualidades inmensas, pero con la edad y la lesión perderá algo físicamente. Acosta está en ascenso. La guerra está servida''.