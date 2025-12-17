Cantos de sirena a Pedro Acosta desde Ducati

Mientras desde los entornos de sus compañeros de KTM le llegan declaraciones extrañas, Pedro Acosta recibe cantos de sirena de parte de alguien que ya quiso ficharle, Uccio Salucci, mano derecha de Valentino Rossi en el VR46

El 2027 va a ser el año que lo cambie todo en el mundial de MotoGP. Hay muchos frentes abiertos y la realidad es que hay una duda generalizada sobre donde van a acabar el grueso de los pilotos, ya que ahora mismo apenas tienen contrato algunos nombres de la zona media de la parrilla. Esto significa que las motos más rápidas van a estar disponibles, lo que va a fomentar una competencia feroz por algunos pilotos con muchas opciones de cambiar de aires, pero hay uno que sobresale por encima de todos: Pedro Acosta. El murciano no termina de encontrar lo que busca con KTM y va a estar en muchas conversaciones.

Tras dos campañas a lomos de la moto austriaca, en la que ha encadenado momentos grandiosos con muchas dudas, algunas por culpa suya y otras muchas por el bajo nivel de sus monturas, han hecho que un cambio de aires esté sobre la mesa. De hecho se ha especulado y mucho con que el piloto de Mazarrón acabe subido a una Ducati, en un movimiento que, salvando mucho las distancias, puede recordar al de Marc Márquez cuando abandonó Honda para aterrizar en la casa de Borgo Panigale hace ya dos años.

El gran objetivo del VR46

Tener a Acosta es el sueño de muchos equipos, pero aunque hay rumores de que puede firmar un contrato con Ducati Corse, donde más opciones tiene de recalar y ha sonado en varias ocasiones, es el VR46, el equipo de Valentino Rossi, del que es un viejo anhelo. Y lejos de escapar de la relación, desde el entorno del Doctore lo llevan un paso más allá, en concreto su mano derecha y director de la escudería, Uccio Salducci, quien tiene una opinión muy clara del tiburón, al que señala directamente como uno de los grandes.

Si algo tiene Acosta es que es, en palabras de Uccio, “muy fuerte y muy joven”, y aunque “todavía tiene que demostrar”, es todo potencial y no teme ir con todo en busca de sus objetivos, tal y como han hecho siempre los campeones generaciones, como Rossi o Márquez en su momento: “Es un poco descarado, pero esa es la desfachatez que se necesita. Por ejemplo, no tiene miedo de tener a Marc Márquez cerca. No significa ser grosero. Tiene el debido respeto por los oponentes, pero si tiene que hacer una entrada lo hace. Frena fuerte, acelera pronto”.