Paolo Simoncelli carga contra Liberty Media y alerta del futuro de MotoGP

La figura destacada del motociclismo italiano expresa su preocupación por el rumbo de MotoGP tras la llegada de Liberty Media y advierte de perder la esencia del motociclismo

Liberty Media realizó en julio de este año un movimiento para hacerse con el universo del motor. La empresa matriz de la Fórmula 1 adquirió Dorna Sports, la que hasta ese momento era la propietaria de MotoGP en una operación valorada en 4.200 millones de dólares. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para que la calidad de la competición sea excepcional, otros no lo ven tanto, como Paolo Simoncelli.

Moto GP se quiere equiparar a Fórmula 1

Es cierto que la inversora estadounidense ha hecho un trabajo excepcional con la Fórmula 1, dando paso a una buena época en la que los pilotos se han convertido en todos unos referentes del deporte. Paolo Simonelli sin embargo cree que en el caso de MotoGP será completamente diferente, haciendo que pierda la esencia distintiva que tienen las dos ruedas, tal y como ha contado en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera''.

Simonelli fue el fundador de SIC58 Squadra Corse en el año 2013, con la intención de recordar a Marco, su hijo. El piloto falleció en 2011 a los 24 años en el GP de Malasia. A sus 75 años, habla sobre la llegada de los americanos a la competición, lo tiene claro, podría propiciar el fin de su trayectoria: ''Creo que ese día no está tan lejos. Estos americanos ya me han roto''.

La esencia de las dos ruedas

''Pretenden cambiarlo todo, parece que nada de lo que hemos construido es suficientemente bueno. Quieren eliminar los títulos ganados en las categorías inferiores de los cómputos oficiales, sólo cuentan los de MotoGP. Así, desaparecerían mi hijo Marco (campeón de 250cc en 2008), Fausto Gresini o Ángel Nieto. Quieren borrar la historia'', comentaba sobre la creación de el Salón de la Fama. En el se recogen 23 campeonatos del mundo de MotoGP y más de 300 victorias, añadiendo ''otra capa de reconocimientos para aquellos con más victorias, más éxitos y aquellos cuyos nombres son sinónimos de su época y del propio mundial de MotoGP'', comentaba la categoría reina en un comunicado.

Pero el Hall of Fame no ha sido lo único que no le gusta, hablando también sobre las nuevas tendencias de las categorías inferiores: ''Que los pilotos, ya con 18 años, estén influenciados por sus managers y tengan físico de MotoGP... Duermen y comen como un Marc Márquez, van al gimnasio 5 de cada 7 días, cuando no es necesario. Y luego, llegan demasiado tarde al Mundial: el límite de edad se aumentó a causa de los accidentes mortales en el CEV, pero fue suficiente para que las parrillas estuvieran menos llenas''. También dio de lleno a la nueva dirección: ''Nos hacen sentir inútiles, para los americanos de Liberty Media, el motociclismo no existe. Sólo quieren el espectáculo, así que que monten un circo. La solución sería sencilla: cada equipo de MotoGP debería tener un equipo en Moto3 y Moto2''.