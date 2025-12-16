Fermín Aldeguer termina el año acordándose de Marc Márquez

El murciano ha hecho balance de su primera temporada en la categoría reina. Todo salió mejor de lo soñado y, además, pudo conocer de cerca a su ídolo

Ha terminado octavo en la general en su primera temporada en la categoría reina pero, lo mejor, es que ya sabe lo que es ganar un Gran Premio. Algo que todavía no ha conseguido su paisano Pedro Acosta. Por eso, el año 2025 será siempre algo inolvidable para Fermín Aldeguer.

El murciano ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada y se presenta como uno de los candidatos al título para la próxima temporada. Tras pasar por Radio Marca, ha hecho balance de este primer curso como 'novato', un ejercicio donde Marc Márquez le ha dejado un regalo muy especial en forma de consejo: "Siempre me gustó y cuando le conocí me llamó la atención cómo le brilla la cara. Es un poco pequeño. Muchas veces lo hablaba con mi asistente. Incluso teniendo buena relación con él, al principio tenía ese respeto que se le tiene a la persona. Pero es alucinante estar haciendo bromas con él, que yo le vacile y se ría. Eso impresiona mucho. Mientras con su hermano Álex (compañero suyo en Gresini) es diferente. Es más cercano. Se le ve lo bondadoso que es. Es como un peluche. A veces te apetece abrazarlo, ¿sabes? Es todo muy sencillo con él".

En este mismo sentido, confesó cuál fue la lección que le dejó el nueve veces campeón del mundo mucho antes de este 2025: "De este año podría decir varias cosas. Que estuviese tranquilo, que llegaría... Pero me tengo que remontar más en el tiempo. Lo que más recuerdo es lo que me dijo en 2022 cuando hice la primera pole en Argentina. Él estaba lesionado, estaba en casa, no estaba allí, y vino como tres carreras más tarde. En mi caso, era una época en la que iba muy bien, pero no obtenía buenos resultados. Primero me tiraron, luego me tiró Dixon y no me salían bien las cosas. Entonces Marc me dijo: 'Calma, que llegará. Eres rápido y tienes talento'. 'Calma, que llegará', me repetía. Yo no sé si Marc se acuerda de eso. Me acuerdo que me cogió y me lo dijo y yo ni le contesté. Era mi primer año en el Mundial y que se acercara y me dijese eso me sorprendió y me impactó mucho".

Y tanto que llegó. Se ha estrenado en MotoGP de la mejor manera, con 214 puntos y con la corona del Gran Premio de Indonesia. Mandalika siempre tendrá ya un lugar en su corazón. Allí le sacó más de 6 segundos a Pedro Acosta y no le tembló el pulso para conquistarlo. Ahora, quiere más.