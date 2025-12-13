El año de transición de Pedro Acosta: cinco sobre diez y hambre intacta para 2026

El 'tiburón de Mazarrón' tiene la vista puesta en el próximo año con el mejor de los deseos: superar a los hermanos Márquez

Si por algo es conocido Pedro Acosta es por su rápido ascenso en las categorías del Mundial. Otra de nuestras estrellas nacionales que llega a lo más alto sin despeinarse, ganando en Moto3 el año de su debut en 2021 y en Moto2 en 2023. El salto a la categoría reina lo dio en 2024, quedando en una sexta posición que hizo que se estableciese en MotoGP con Red Bull KTM Factory Racing en la temporada 2025. Entonces llegó la estocada, con unos resultados que no fueron los esperados.

Pedro Acosta, con la mente ya en 2026

El murciano consiguió su primer podio en la decimosegunda ronda del campeonato, llegando de forma tardía y seguramente desesperante a una temporada que definió como un ''cinco'' a Car and Driver. Aunque ese GP de República Checa fue un empujoncito, no fue suficiente para clasificar la campaña más allá del aprobado raspado.

Una temporada en la que ha logrado 5 podios y una más que merecida cuarta posición general, un resultado que no es moco de pavo pero que no ha sido suficiente para competir contra Marc y Álex Márquez ni con Bezzecchi, quedándose de este último a tan solo 19 puntos. Todo viene de un problema en la moto, como cuenta el propio Acosta, que no es lo suficientemente competitiva.

Un resumen del año en KTM

''Nos costó mucho al principio del año, luchando por mejorar nuestra clasificación. Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada, hubo una mejora. Estuvimos cerca del podio del campeonato mundial. Aunque no podemos estar completamente satisfechos, estamos contentos con el trabajo realizado'', comentaba Pedro Acosta sobre la temporada en KTM. También tiene clara quien ha sido su ídolo antes de llegar a lo más alto: Me inspiro en Daniel Pedrosa. Tiene mucha experiencia. Es uno de los últimos pilotos que ha pilotado motos de dos tiempos. Así que creo que me permite ver las carreras de otra manera. Hablamos a menudo. Y de cara a 2026, deseo tener una moto más rápida''.

En La Gazzetta dello Sport quiso dejar un mensaje claro para los que siempre han estado ahí, su familia: ''Sin duda. Aprendí la mentalidad de "nunca rendirse". Eso es lo más importante. En ese trabajo, si no pescas, no tienes qué comer en casa. Su ejemplo me ayudó en los momentos más difíciles''.