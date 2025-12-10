KTM va un paso por delante del resto

El mundial de MotoGP va a tener un 2026 continuista de lo visto ester curso, sin embargo, en 2027 todo va a cambiar a lo grande y en KTM están preparando con mucha antelación su asalto a la nueva normativa

El mundial de MotoGP apenas acaba de terminar hace unas semanas y la categoría reina del motociclismo ha entrado en un periodo de barbecho invernal previo a que de nuevo arranque la acción a finales de enero de cara a la campaña 2026, que tiene su primera carrera en Tailandia la última semana de febrero. Este curso va a ser un antes y un después, pues marcará el final de la normativa actual, previo a que en 2027 se pongan en marcha las nuevas motos que van a cambiar por completo el orden marcado hasta ahora en los últimos tiempos.

Cambios drásticos que incluyen la despedida de los dispositivos de altura, una esperada reducción de la aerodinámica que de más peso a los pilotos en el pilotaje y sobre todo, que se cambiará el motor, pasando de los de 1000cc actuales a unos de 850cc. Y el paso de los neumáticos Michelin a los Pirelli. Una auténtica revolución técnica para la que aunque aún quede más de un año ya tiene a equipos haciendo pruebas. Uno de ellos es KTM, que ya ha dejado ver la moto en unos tests realizados por Pol Espargaró en el circuito de Jerez estos días.

“¿Lo oyes? El futuro acaba de arrancar. Nuestro 850cc está vivo, y está listo para correr. 2027, KTM", así exponía estos tests el piloto de Granollers en redes sociales, en una buena muestra de la ambición de los austriacos. Y es que van un paso por delante que por ejemplo Ducati, que no pondrá la nueva moto en pista hasta abril del próximo curso y no se centrará en su desarrollo hasta el verano. Primero con Michelle Pirro y después con Nicolò Bulega, quien asumirá muchos más galones de la puesta a punto de la nueva montura.

Pol y Dani Pedrosa, dos seguros

La realidad es que si algo tiene KTM son dos grandísimos pilotos de pruebas, ya que tanto Espargaró como Dani Pedro son dos seguros de vida a la hora de desarrollar una moto. Pit Beirer, mandamás de la marca, ha confesado que hasta ahora las cosas marchan muy bien y los pilotos de pruebas se están divirtiendo poniendo a punto la marca: "Ha sido la confirmación de nuestro gran empeño y podemos considerarnos afortunados de tener esta estructura y dos probadores como Pol y Dani. Estamos por debajo ya de 12 meses. En el noviembre de 2026, deberemos desplegar ocho motos 850cc completamente listas”. Todo para tratar de convencer a Pedro Acosta de seguir con ellos.