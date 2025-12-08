Marc Márquez es el rey de los FIM Awards

Los FIM Awards han reunido en Lausana a los mejores del año en las diferentes categorías del motociclismo y entre todos ellos el más destacado ha sido Marc Márquez, volviendo seis años después a por su corona

El año de Marc Márquez solo se puede catalogar como una cosa, uno de los regresos más destacados de los últimos años en cualquier deporte. Después de un calvario con Honda, en el que las lesiones durísimas eran el pan de cada día del de Cervera y casi acaba retirado por culpa de aquella brutal caída que le destrozó el brazo izquierdo. Pero volvió de las catacumbas para subirse a una Ducati obsoleta en 2024, y sobre todo, este curso, estrenarse con la GP25, con la que ha demostrado ser el mejor, llevándose el noveno mundial de su vida cinco carreras antes del final.

Está coronación le ha llevado el pasado domingo a la gran celebración del triunfo de todos y cada uno de los campeones del motociclismo mundial, la FIM Awards, una gala en la que el gran atractivo ha sido él, coronado entre sus iguales al destrozar la categoría reina. Y allí recalcó su ilusión por volver por primera vez desde 2019, más aún en una campaña tan buena como esta: "Todos los pilotos, campeones y no, se esfuerzan por perseguir su sueño. Estoy aquí de nuevo, lo echaba de menos. Fue una de mis mejores temporadas, luchando con mi hermano, fue duro en casa porque mi madre le apoyaba a él".

Ahora está lesionado, pero de cara a la próxima campaña nada puede alejar a Marc del máximo favoritismo para reeditar su corona. Sin embargo, en esta ocasión en Lausana no lanzó las campanas al vuelo para 2026: "La vida me ha enseñado que no puedes pensar en lo que pasará mañana. De momento, celebremos esto y lo intentaremos el año que viene, como todos ellos". Y va a ser muy duro, pues le espera un curso donde va a tener muchos rivales, en una igualdad cada vez más latente en la parrilla.

El motociclismo español, protagonista

Más allá de Márquez, el motociclismo español fue el gran protagonista en el SwissTech Convention Centre con ocho ganadores y doce títulos: Marc Márquez en MotoGP; José Antonio Rueda en Moto3; Toni Bou con un nuevo doblete con el TrialGP y X-Trial; Josep García también doblando EnduroGP y Enduro 1; María Herrera, la reina del WorldWCR, al igual que Berta Abellán en TrialGP femenino; y cerrando Brian Uriarte con el JuniorGP y Beñat Fernández en Supersport 300. Esto en cuanto a títulos individuales que sumar a ellos los títulos masculino y femenino del Trial de las Naciones.