El técnico del Sevilla, Matías Almeyda, reconoce una oferta para entrenar a la selección de Chile: "Un desafío muy lindo"

El argentino admite que manejó una oportunidad muy clara de dirigir a Chile, que vuelve a buscar seleccionador tras la renovación de Pellegrini por el Betis. "Ese sueño pasó", asegura el 'Pelado', que ha recordado aquella negociación como "una frustración familiar"

Las ruedas de prensa de Matías Almeyda nunca dejan indiferentes. La sinceridad con la que se abre el entrenador del Sevilla FC a la hora de opinar sobre todo lo que se le pregunta es digna de agradecer y muy pocos serán los que puedan poner un pero a las profundas e interesantes reflexiones que siempre expone desde la calma. Otra cosa es que su discurso pierda fuerza si los resultados no acompañan y que, en cierto modo, se le note un poco más tenso o necesitado de triunfos balsámicos. Ha recibido muchos elogios, pero en las últimas ruedas de prensa el 'Pelado' está teniendo que capear un temporal de críticas, algo que asume con naturalidad y entrega. En este sentido, este sábado ha vuelto a hablar con rotundidad acerca de su futuro en Nervión. Ha sido de manera indirecta, cuando ha reconocido haber recibido una oferta para entrenar a la selección de Chile.

Almeyda admite la oferta que le presentó la Federación de Chile pero da por perdido ese tren

"Sí, sí, es verdad. Yo hablé con la gente de la selección (chilena). Estaba muy entusiasmado, muy entusiasmado porque era un desafío muy lindo. Es una gran selección, con grandísimos jugadores que habían ganado ya lo que habían ganado. El tema es que tenía una cláusula muy alta donde estaba. Y era imposible que pagaran una cláusula tan alta por un entrenador", ha manifestado Matías Almeyda al ser preguntado por un periodista de Chile acerca de los rumores de una negociación con la ANFP entre 2020 y 2021, cuando era entrenador del San José Earthquakes estadounidense y previo a sus etapas en el AEK Atenas (2022-2025) y en el Sevilla FC.

Ahora, Chile vuelve a buscar seleccionador tras la renovación de Manuel Pellegrini en el Real Betis, pero Almeyda ya no está entre los candidatos. "El sueño quedó ahí", ha espetado el argentino, explicando con todo lujo de detalles lo que pasaba por su cabeza en aquella negociación. "De hecho, fue una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre. Fue en época de pandemia. Salió la noticia y mi padre me dijo 'Te tenés que venir, porque yo de Argentina a Chile me voy en auto y te veo todos los fines de semana. Paso por Mendoza y cruzo a Santiago. Cuando le dije que no se podía, fue una frustración familiar. Pero bueno, había un contrato firmado".

Los últimos resultados negativos han puesto la duda sobre el futuro a corto plazo de Almeyda en el Sevilla FC; pero el argentino está convencido de poder sacar adelante la situación y ya dejó claro en su anterior comparecencia que ni se le pasa por la cabeza la idea de arrojar la toalla: "Voy a dar todo lo que tengo para revertir números. Soy un luchador. De acá me tienen que sacar con 10 jueces. No me voy a ir (...) Yo firmé un contrato. Me quiero quedar tres años en Sevilla. Y luego quiero que me renueven por tres más. Para eso, me lo tengo que ganar".

Gabriel Suazo evoluciona positivamente de su lesión: "Ya ha empezado a correr"

La presencia de Alexis Sánchez y de Gabriel Suazo hace que el Sevilla FC despierte una gran repercusión mediática en el país andino. De hecho, el corresponsal chileno también se interesó por el estado del lateral izquierdo. "Bueno, Gaby ayer ya arrancó, salió al campo a empezar a correr. Va bien en su recuperación, por suerte, y esperemos que en estos días siga mejorando para contar pronto con él", ha respondido Almeyda, que se ha mostrado bastante más encendido al ser preguntado también por las críticas al veterano delantero.