La crisis paralela de Valencia y Sevilla, la promesa a Joan Jordán o el ejemplo de Peque: "Él sí está entendiendo a qué jugamos"

En la rueda de prensa previa a la visita a Mestalla en la jornada 15 de LaLiga, Matías Almeyda ha ensalzado a Gerard Fernández 'Peque' -quien estuvo más fuera que dentro de este Sevilla FC- como claro alumno aventajado en ese estilo de juego que propone el argentino y que el grueso del plantel nervionense aún sigue intentando automatizar

El Sevilla FC viajará a Valencia después de sufrir bastante para pasar a dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ganó por un ajustado 1-2 al CD Extremadura de Segunda RFEF con uno de los tantos en claro fuera de juego, y encara el duelo de la jornada 15 de LaLiga EA Sports ante el Valencia CF con la presión de haber perdido El Gran Derbi en casa para arrastrar una dinámica de cinco derrotas en las seis últimas citas ligueras. Todo ello, con el agravamente del sempiterno handicap de las lesiones.

En la semana antes de recibir al Real Betis se rompieron Rubén Vargas, Adnan Januzaj y Gabriel Suazo; en los días previos a jugar en Mestalla se han caído Marcao Teixeira, Juanlu Sánchez y Kike Salas, más el sancionado Isaac Romero. Peque es el ejemplo a seguir en una plantilla en la que Joan Jordán se ha ganado el derecho a poder intentar ser ese efectivo tan importante que fue en el etapa de Julen Lopetegui.

El Sevilla viaja a Valencia con déficit de puntos y de jugadores: siete bajas por lesión y una por sanción

"Hemos tratado de que los jugadores descansen y aún tenemos un día más para que se recuperen, pero será difícil, como para todos los equipos que han jugado Copa. Lo enfocamos tratando de poder sumar en Liga, que es lo que nos hace falta. En Copa, partidos decisivos donde sólo sirve ganar, ganamos y cumplimos lo que fuimos a hacer. En LaLiga sí necesitamos puntos, además se trata de un encuentro ante un rival directo. Estamos en esa batalla, con muchos equipos en pocos puntos.

Paralelismos entre el Sevilla FC y el Valencia CF, otro club histórico golpeado por la crisis institucional y deportiva

"Bueno, no me corresponde a mí hacer un análisis del Valencia. Tienen un entrenador, tienen un dirigente... Nosotros el único análisis que hacemos es el deportivo y, después, pensamos sólo en nosotros mismos, no en los demás".

Almeyda promete contar más con Joan Jordán y asegura que le gustó su debut en Copa del Rey

"Sí, lo vi bien. Bueno, tuvo algunas primeras acciones por falta de fútbol, que es normal. Creo que el último partido lo había jugado en mayo, es mucho tiempo. No pudo hacer pretemporada porque fue operado. Hay un montón de cosas que le llevarán un tiempo hasta que él logre ponerse en plena forma. Pero tuvo acciones muy buenas. Con pases excelentes y con otros que no, quizás por esa falta de fútbol. Pero sí, nos puede aportar muchísimo".

Peque, alumno aventajado de Matías Almeyda en un Sevilla en construcción

"Peque es uno de los jugadores que mejor han aprovechado las posibilidades. Se ha preparado bien, esperó aquí siendo positivo, lo iba mirando y fue entrando hasta que se ganó un puesto. Ésa es la lucha que pretendo tener en un equipo de fútbol. Hoy día es un jugador muy importante para nosotros, porque no solamente desde el plano ofensivo, también en su riesgo, en su 'dribbling', en sus pases, en su interpretación... Es un jugador inteligente. Y también nos da un gran sacrificio en fase defensiva porque está entendiendo la situación. Entiende a lo que estamos jugando. Sabe que hay que dejarse la vida en cada pelota. Todo eso hace Peque".