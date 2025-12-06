Betis - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de la LaLiga EA Sports

Los verdiblancos de Manuel Pellegrini y los azulgranas de Hansi Flick disputarán un atractivo duelo que enfrentará en la parte alta de la clasificación liguera a dos de los conjuntos españoles más en forma en la presente temporada

El quinto clasificado de LaLiga EA Sports, un Real Betis con 24 puntos, recibe en su nueva casa la visita del líder de la clasificación, un FC Barcelona que atesora 37 puntos con un partido más que los verdiblancos; ya que el pasado miércoles jugó por adelantado el duelo de la jornada 19 que coincidirá con la disputa de la Supercopa de España. Ambos conjuntos llegan a esta cita en un gran momento de juego, de forma y de resultados que anticipan un bonito espectáculo para los aficionados que se den cita en las gradas o que se sienten frente al televisor o a sus dispositivos móviles. Los verdiblancos hace 14 años que no celebran una victoria liguera en casa ante el cuadro culé.

Así llegan el Real Betis y el FC Barcelona

El Real Betis afronta el partido con la motivación extra de haber ganado la semana pasada El Gran Derbi en el feudo del Sevilla FC (0-2) y de haber alargado su buen momento el miércoles resolviendo con solvencia la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Torrent CF (1-4). Los de Pellegrini sólo han perdido dos partidos de los 19 que ha disputado en esta 25/26 y tras la última, un 0-2 ante el Atlético de Madrid, presenta un parcial de ocho puntos de 12 que le mantienen en zona europea.

Por su parte, el FC Barcelona, que perdió con estrépito en su anterior visita a Sevilla para enfrentarse al cuadro nervionense (4-1), ha aprovechado los últimos pinchazos del Real Madrid para colocarse como líder en solitario gracias a su inmaculado parcial de 15 de 15 que ha firmado después de caer en El Clásico en el Santiago Bernabéu (2-1) ganando por 3-1 al Elche, al Deportivo Alavés y al Atlético de Madrid y por 4-0 al Athletic Club.

Betis - Barcelona: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El duelo más atractivo de este fin de semana en la máxima categoría del fútbol español, que enfrentará al equipo sevillano y al conjunto barcelonés, tendrá lugar este sábado, día 6 de diciembre de 2025, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja de la capital andaluza.

Betis - Barcelona: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ en el dial 54; tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV, en el canal 110. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de RTV Betis, que volverán a conectar justo después del pitido final.

Betis - Barcelona: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este sábado entre el Real Betis Balompié y el Fútbol Club Barcelona, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrá seguirse online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo liguero y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Hansi Flick y del resto de protagonistas.