Villarreal - Getafe, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

La Cerámica acoge un duelo entre dos equipos que quieren dar el salto para soñar con objetivos que no entraban en sus planes a priori. El 'submarino' sigue al acecho en la cabeza de LaLiga y los azulones están a solo cuatro puntos de Europa

¡Muy buenos días! La Cerámica acoge a partir de las 14:00 horas un encuentro entre Villarreal y Getafe que mostrará si son ambos conjuntos candidatos reales a pelear por objetivos que antes del inicio del curso parecían demasiado ambiciosos. El 'submarino amarillo' está a cinco puntos del líder de LaLiga, con un partido menos que el Barcelona, y el Getafe, a cuatro de los puestos europeos. Mucho en juego sin duda para un duelo que se presume apasionante. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales, os dejamos toda la información previa sobre los planes de Marcelino García Toral y José Bordalás de cara al encuentro que se celebrará en La Cerámica.

“Jugamos en nuestro campo, que nos encontramos muy bien. Que, con la ayuda del público, que esperemos que esté el campo lleno, pues nos ayude también a sumar tres puntos muy importantes. Y saber que el partido va a ser largo, que vamos a tener que tener paciencia y no perder una idea clara de juego que nos va a seguir este partido”, aseguró el técnico del Villarreal en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Villarreal atraviesa un gran momento de forma, después de cinco jornadas consecutivas en LaLiga en una temporada en la que está rompiendo todo sus registros históricos . Además, llega a la cita frente al Getafe tras haber sorteado el peligro de una eliminación temprana en la Copa del Rey, un torneo que en los últimos años siempre ha sido un dolor de cabeza.

“Es un grandísimo equipo, tiene un potencial enorme, no solo a nivel ofensivo. Ha sabido confeccionar una plantilla de altísimo nivel y es difícil ganar a un equipo de esa talla. Hemos trabajado para preparar el partido y los jugadores han entendido lo que tenemos por delante, un encuentro muy complicado ante un gran equipo, pero están con ilusión”, aseguró el entrenador del Getafe sobre el Villarreal y las opciones de su equipo.

El Villarreal, a cinco puntos del líder de LaLiga (con un partido menos que el FC Barcelona), y el Getafe, a cuatro de los puestos europeos, disputarán en el estadio de La Cerámica un duelo en el que verificarán si son candidatos reales a pelear por objetivos que antes del inicio del curso parecían demasiado ambiciosos.

Las cuentas del Villarreal

Una victoria ante el Getafe le mantendría tercero en la tabla y daría continuidad a su buena racha en su estadio, donde sigue invicto ante su público esta campaña en LaLiga. Pero, además, sumar tres puntos le permitiría seguir de cerca la estela del Barcelona y del Real Madrid. Con un partido más disputado, el equipo de Hansi Flick tiene 37 puntos y el de Xabi Alonso 36 frente a los 32 del Villarreal y los 31 del Atlético, que también ha jugado un duelo más.

En el capítulo de bajas, Marcelino García Toral volverá a perder por problemas musculares al delantero Gerard Moreno y tampoco podrá contar con Santiago Mouriño. Además, tiene la duda de Thomas Partey. Esas ausencias se suman a las bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala y a la de Pape Gueye por sanción.

Sin euforias en el Getafe

En el Getafe, la euforia está prohibida para su entrenador, José Bordalás. Se encuentra en un momento dulce tras volver a la senda de la victoria la pasada jornada frente al Elche (1-0) y después de eliminar al Navalcarnero con muchísimo sufrimiento (2-3 en la prórroga) para alcanzar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo en un equipo cuyo claro objetivo es la permanencia. Y más después de los problemas que sufrió al inicio del curso, en el que no pudo inscribir durante tres jornadas hasta a seis jornadas por culpa del límite salarial.

Bordalás y sus jugadores saltaron todos los obstáculos posibles y ahora gozan de buena salud en la clasificación; son séptimos, con 20 puntos, a sólo cuatro de la sexta plaza y última europea que ocupa el Espanyol, a quien recibirá la próxima jornada. Por eso, una victoria frente al Villarreal a domicilio podría ser el punto de partido para cambiar de mentalidad y pensar en empresas más ambiciosas. Ganar a uno de los mejores equipos de la Liga lejos del Coliseum son palabras mayores y conseguirlo serviría para que el Getafe se creyera que podría luchar por pasear su nombre por el continente el próximo curso.

Para conseguir esa gesta, Bordalás tendrá a casi toda su plantilla disponible. Sólo Abdel Abqar, con molestias físicas, y Davinchi, lesionado de larga duración, no podrán viajar a Villarreal. Por contra, el técnico alicantino recupera a Mario Martín, que se perdió la pasada jornada por acumulación de tarjetas.