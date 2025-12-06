Villarreal - Getafe: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

El Villarreal no está dispuesto a desprenderse de la tercera plaza, enfrente un Getafe que quiere acercarse a los puestos europeos

El encuentro que abre la jornada sabatina es el Villarreal ante el Getafe en el estadio de La Cerámica.

El Villarreal, dirigido por Marcelino, ocupa la tercera posición de la clasificación con 32 puntos, a solo un punto del Real Madrid, que es segundo, y a la misma distancia del cuarto, el Atlético de Madrid. La jornada pasada, el conjunto groguet estuvo a punto de perder en Anoeta ante una Real Sociedad que puso contra las cuerdas al equipo, pero Moleiro, en estado de gracia durante este último mes, salvó los tres puntos.El conjunto amarillo llega en un gran momento de forma, con seis jornadas consecutivas sin perder. Además, su rendimiento en casa es imparable: solo se ha dejado dos de los 21 puntos disputados como local. Sumando la estadística histórica, las posibilidades de que el Getafe logre la victoria parecen limitadas: el Villarreal acumula 26 victorias, 12 empates y 9 derrotas en sus enfrentamientos.Por su parte, el Getafe se encuentra en la séptima posición con 20 puntos, empatado con el Athletic Club. El pasado fin de semana, el conjunto azulón logró una importante victoria ante el Elche gracias a un gol de Mauro Arambarri. En los últimos cinco partidos, el equipo ha sumado tres victorias, mientras que fuera de casa ha conseguido únicamente 9 puntos en siete encuentros disputados.

Villarreal No Iniciado - Getafe

Villarreal CF - Getafe CF: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El partido entre el Villarreal y el Getafe, tendrá lugar este sábado 6 de diciembre de 2025, a las 14:00 horas, en el estadio de La Cerámica.

Villarreal CF - Getafe CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar (302).

Villarreal CF - Getafe CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Villarreal y el Getafe, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoquinta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Marcelino García Toral, de José Bordalás y del resto de protagonistas.