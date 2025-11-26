Ayoze desvela la razón por la que no fichó por el Valencia: "Yo sí quería"

El hoy jugador del Villarreal quería regresar a España en el verano de 2019 y tuvo una "conversación" con el club de Mestalla que no fue a más por el elevado precio de su traspaso. Finalmente el Leicester acabó pagando más de 30 millones de euros

Tras su espectacular campaña pasada en las filas del Villarreal, con 19 goles en LaLiga que fueron clave para sellar el billete para la Champions, Ayoze Pérez se está viendo lastrado esta temporada por unos problemas en los aductores que le han hecho perderse hasta ocho encuentros. No fue hasta la pasada jornada, de hecho, cuando se estrenó como titular en el campeonato de la regularidad ante el Mallorca, contribuyendo de forma decisiva con una asistencia al 2-1 final, si bien solo suma por ahora un tanto en los diez choques en los que ha participado.

A sus 32 años, todo ello ha hecho que el canario se haya caído de los planes de Luis de la Fuente en la selección española, a la que no acude desde el pasado mes de marzo. Pero el atacante mira al futuro con optimismo y, al mismo tiempo, ha echado una vista al pasado para recordar lo cerca que estuvo del Valencia. Al menos, esa era su deseo, pero la situación económica del club propiedad de Peter Lim impidió que lo pudiese cumplir.

En la cresta de la ola con el Newcastle

Fue en el verano de 2019, después de cinco campañas en las filas de un Newcastle que lo adquirió muy joven, con apenas 21 años, procedente del Tenerife. Ese último curso con las 'urracas' había sido bastante notable. Firmó 13 tantos y 4 asistencias y rebasó los 3.000 minutos de juego. Pero Ayoze quería cambiar de aires y su prioridad era volver a España, ilusionándose brevemente con la posibilidad de recalar en el cuadro che.

El traspaso de Rodrigo, la clave

"Yo quería volver a España, el Valencia estaba esperando en ese momento vender a Rodrigo Moreno, que rindió a muy buen nivel. Esa conversación se dio poco después de acabar la liga, claro quedaba todo el mercado", ha explicado el tinerfeño en 'La Otra Grada' de Feeberse, donde ha reconocido que fue su elevado precio el que frustró su regreso a la Liga, que no se produjo finalmente hasta el mercado invernal de la 22/23 rumbo a un Real Betis del que acabó saliendo con polémica.

El precio de la venta de Ayoze

"Hecho no estaba, en Inglaterra no se suele poner cláusulas, pero yo tenía una de 30 millones. Entonces claro, un club de España pagar eso por un jugador no era tan fácil", ha confirmado el hoy jugador del Villarreal, que finalmente puso rumbo a un Leicester City que pagó en total 33,4 millones por su fichaje, disputando 114 partidos con su camiseta en los que solo anotó 15 dianas a lo largo de tres campañas y media.

El dinero de Rodrigo llegó un año tarde al Valencia

La clave para que el internacional recalase en Mestalla estaba, efectivamente, en el traspaso de Rodrigo, cuyo montante podría haber sido reinvertido en su contratación. Sin embargo, el actual delantero del Al-Rayyan qatarí se quedó un curso más en el conjunto valencianista y no fue traspasado hasta el verano siguiente al Leeds United por la misma cantidad: 30 millones de euros.

"El Leicester también me quería y yo lo que quería era el Valencia, pero claro, nadie me garantizaba que iban a vender a Rodrigo, de hecho, no lo venden. Estaba jodido. Pero se me dio un poco la circunstancia de que no tuve casi elección. Era el momento de un cambio, psicológicamente sobre todo, y se dio el cambio al Leicester. Lo del Valencia quedó en un segundo plano, hablé con mi representante y le dije 'nadie nos garantiza nada'. Y no se dio la operación de Rodrigo, así que salió bien", sentenció Ayoze sobre su frustrado desembarco en la capital del Turia.