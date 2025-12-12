Se complica Fábio Silva: Kovac le hace sitio y el Dortmund cierra la puerta

El delantero portugués sigue prefiriendo salir en enero para tener opciones de ir al Mundial pero desde el club germano mandan un claro mensaje de que no se lo permitirán a mitad de temporada porque confían en él; esta semana estrenó titularidad en Champions con una asistencia

Sin duda alguna, el nombre de Fábio Silva es uno de los que está empezando a mover el mercado de fichajes de invierno y eso que todavía faltan tres semanas para que se abra oficialmente. El delantero de Oporto apenas está teniendo protagonismo con el Borussia Dortmund y no ex de la UD Las Palmas no quiere dejar pasar la ocasión que se le presenta en enero y apurar así sus opciones de poder acudir al Mundial del próximo verano con Portugal.

El Betis es uno de los clubes que se ha movido para conocer las intenciones del futbolista y las exigencias que podría solicitar el conjunto alemán. Tal y como ya informamos en ESTADIO Deportivo, el futbolista desea regresar a LaLiga, donde tuvo una gran experiencia con el conjunto canario pese a que no pudiera evitar el descenso a Segunda división. "Todo el mundo sabe lo que quiere, que le encanta España y jugar en La Liga. Ahora está en otro club y hay que esperar", apuntaban hace unos días a nuestro compañero Álvaro Palomo sobre las intenciones del futbolista luso.

El Dortmund no está por la labor de dejarlo salir

Sin embargo, el pensamiento del club germano no parece ir en consonancia con el de su futbolista, o al menos eso es lo que filtran en Alemania, desde donde nos llega la información del periodista de Sky Sports Patrick Berger según la cual el Borussia Dortmund no está por la labor de deshacerse de su delantero pese a que hasta la fecha apenas ha tenido protagonismo.

El club del Signal Iduna Park mantiene intacta su confianza en el potencial del atacante portugués, consciente de que la temporada será larga y le llegará su momento, por lo que no tiene intención alguna de dejarlo salir en este mercado de enero, mandando así un claro mensaje a sus muchos pretendientes, entre ellos el propio Betis. Aunque tampoco extrañaría a nadie que simplemente se tratara de una estrategia de negociación de cara a los interesados y al propio delantero luso, que apurará hasta el cierre de mercado por si el Dortmund da su brazo a torcer.

Elogios de Kovac tras su actuación en Champions

Casualidad o no, este pasado miércoles Fábio Silva era titular por primera vez con el Dortmund en la Champions. Fue en el duelo ante el Bodo/Glimt donde los de Niko Kovac no pudieron pasar del empate a dos pero en el que Silva dejó una gran actuación, asistiendo en el primer gol a su compañero Brandt, lo que le sirvió para ganarse los elogios de su técnico tras el partido.

"Creo que la actuación de Fábio fue excepcional, no solo por haber dado la asistencia del gol, sino por su gran esfuerzo", reconoció el entrenador a quien no le extrañó tampoco que el luso estuviera "agotado después de 60 minutos". "Si tu último partido completo de 90 minutos fue en abril, no puedes esperar jugar a ese alto nivel durante 90 minutos", dijo Kovac, demostrando cierta deferencia hacia la situación de Silva.

Creciente competencia y dos alternativas en el Betis

Cabe recordar que el conjunto alemán pagó en agosto 22,5 millones de euros al Wolverhampton, de ahí que el Dortmund intente jugar sus cartas teniendo la sarten por el mango. La entrada de otros potentes clubes de Europa como puede ser la Roma y alguno más de LaLiga como Valencia y Girona, que accederían a un préstamo si el Dortmund se abriera a ello, pone aún más dificultad a su fichaje para el Betis que a su vez mantiene otras alternativas igualmente ilusionantes.Nuestro compañero de ESTADIO Deportivo Óscar Murillo desvelaba hace un par de días en relación a estas otras posibilidades que se tratan de dos delanteros de nacionalidad extranjero pero uno de ellos con experiencia ya en LaLiga.