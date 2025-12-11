La revolución que prepara la Roma, seria amenaza por Fábio Silva

Los 'giallorossi' devolverán en enero a Ferguson al Brighton y tienen serias dudas con Dovbyk, por lo que buscan un par de arietes en el mercado, interesándose por el luso del Dortmund

El Real Betis va a por Fábio Silva. Como desveló ESTADIO Deportivo en primicia, el portugués es el ariete deseado o, como poco, está el mejor colocado en la 'short list' que maneja Manu Fajardo para reforzar al equipo en el mes de enero, si bien la necesidad previa de vender o ceder para generar suficiente margen salarial retrasaría el cierre de una operación por la que se han movido varios clubes de LaLiga, como desea el propio ariete de Oporto, y también de la Premier League, la Bundesliga y la Serie A. En La Cartuja se posicionaron hace algunas semanas por él a sabiendas de que saldrá en esta ventana por la falta de minutos a las puertas del Mundial de 2026, avanzando hasta donde pueden ahora mismo con el citado hándicap. Pero una seria amenaza, mayor que la que representan el Valencia CF y el Girona FC, nuevo aspirante a acoger al ex de la UD Las Palmas de forma coyuntural.

Se trata de la Roma, que no tendría problemas en asumir el salario íntegro de F��bio Silva y hasta en pagar algo por el préstamo. El Borussia Dortmund no ha tomado aún una decisión, aunque conoce el deseo de su apuesta estival y, llegado el caso, casi seguro que no aceptará una opción de compra, esperando al menos hasta la siguiente ventana para plantearse alguna decisión drástica, con la posible presencia de su activo en la magna cita de Estados Unidos, Canadá y México como aliciente. En la capital transalpina sí hay más urgencias. El mal inicio en la Europa League (corregido un poco con los últimos triunfos ante Rangers y Midtjylland) y las dos derrotas en la Serie A contra Nápoles y Cagliari, para más inri sin goles a favor, han conseguido que Gian Piero Gasperini clame por uno o dos delanteros. No le convence del todo Artem Dovbyk (que lleva dos goles y dos asistencias en 14 partidos), pese a pagar 30,5 millones de euros por el ucraniano al Girona FC hace año y medio (y que podría buscar destino también para no llegar sin ritmo a la repesca mundialista), mientras que aboga por devolver al Brighton a Evan Ferguson (1+1 en 14) a mitad de una cesión que les costó también tres millones.

Confianza en La Cartuja, a la par que dos alternativas igual de ilusionantes

En el Real Betis eran conscientes de que habría 'pelea' este mes de enero por Fábio Silva, el que más gusta de los delanteros que puedan buscar un salida para apurar sus opciones mundialistas, pero no el único bajo el radar. El relacionado Gonzalo García no responde exactamente al perfil ni tiene por ahora intención de salir del Real Madrid, tanto por razones deportivas como personales (está estudiando en la capital de España un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Business Analytics con especialización en Big Data). Las otras dos vías sobre las que se trabaja son extranjeras, una de ellas con experiencia también en LaLiga. Es necesario que tengan todos pasaporte comunitario al estar las tres plazas foráneas ocupadas por Natan, Antony y Deossa.