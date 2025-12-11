Manu Fajardo descarta "una 'bomba' del perfil de Antony" en enero, aunque "el fútbol es muy volátil"

El director deportivo verdiblanco, eso sí, aboga "por seguir invirtiendo" para "generar plusvalías" con "nuevos activos" para mostrar la "capacidad" verdiblanca

"Venimos con esa mentalidad, con la intención de sacar los tres puntos adelante, cerrar cuanto antes esta fase liga de la Europa League, pero bueno, todo pasa por salir aquí con la máxima implicación, con la máxima convicción, y demostrar que somos superiores en el terreno de juego desde la máxima intensidad para que así pueda aparecer el talento", explicaba este mediodía Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, a los medios desplazados a Zagreb, coincidiendo con la visión de Diego Llorente: "Obviamente, por plantilla somos superiores al Dinamo, pero hay que demostrarlo en el terreno de juego desde el momento en que el árbitro pita al comienzo del partido. Al final, ya tenemos esta experiencia en Europa, nos hemos enfrentado muchísimas veces a rivales a priori inferiores a nosotros, pero, si no igualas intensidad, si no igualas esa energía, si no ganas segundas jugadas, pues difícilmente sacas los tres puntos adelante".

Avisa el aljarafeño, eso sí, de que no será un rival sencillo: "A nivel individual ,creo que es un Dinamo quizás inferior al que nos enfrentamos la última vez que estuvimos aquí; ya no está Petkovic, no está Baturina, que eran jugadores diferenciales, pero sigue destacando por el colectivo, por la energía en tres cuartos de campo, un equipo que ataca bien de forma organizada, con jugadores que desbordan y son verticales por fuera, pero todo pasa por mostrar la misma intensidad y tener personalidad en los metros finales con balón y que el talento aparezca. Estoy convencido de que el once por el que opte Manuel va a ser con jugadores muy diferenciales, con jugadores de muchísimo talento, y ahí es donde tiene que estar la diferencia". Sobre el 1-1 que no valió en 2024, añadió: "Yo guardo con buenos recuerdos aquel partido, porque fue mi primer partido como director deportivo en competición europea; quizás a día de hoy tenemos un plantel más equilibrado, pues en la rotación está saliendo un once de garantías".

Despedida de Bakambu y Abde; ya se marchó Amrabat

"Bueno, nosotros tenemos el agravante de que la selección de Marruecos es la primera en disputar el partido oficial en la Copa de África y, por mi parte, pues jode que no estén estos jugadores en un partido tan importante como el del Rayo Vallecano, pero bueno, lo puedo llegar a entender, lo respeto y con máxima confianza en los jugadores que estén disponibles para saltar a Vallecas y conquistar los tres puntos".

Mercado invernal

"Sin centrarme quizás en el mercado de enero, soy un director deportivo que entiende que, sobre todo, está siempre por encima la viabilidad de los proyectos, la viabilidad de las empresas, en este caso la del Real Betis. Lo he comentado en algunas comparecencias: me considero un director deportivo dinámico al que le gusta acudir a los mercados y llevar a cabo movimientos y, más allá de que las salidas se puedan producir, seguir invirtiendo. Creo que es necesario en el mundo del fútbol llevar a cabo plusvalías, seguir firmando nuevos activos, que el Betis sea valorado en los mercados por esa capacidad para realizar buenas ventas. Aún es pronto; obviamente, no te puedo negar que nosotros no sólo trabajamos para el mercado venidero, porque es nuestra obligación como dirección deportiva, pero ahora mismo me centro en el presente, los partidos importantes que quedan para cerrar la temporada y, cuando llegue el mercado, estaremos preparados para lo que se presente. En el mundo del fútbol nunca se sabe; puede ocurrir cualquier cosa. Si te dijera que a día de hoy estamos trabajando con alguna 'bomba' del perfil de Antony, te mentiría, porque a día de hoy no es así; no sé qué puede pasar en una semana, porque el mundo del fútbol es muy volátil".