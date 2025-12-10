Giráldez rebaja la euforia tras la victoria del Bernabéu: "﻿﻿No tengo mucho tiempo tampoco para ver lo que se dice o se deja decir porque no tengo redes﻿"

El técnico del Celta de Vigo avisa que deben "estar estables" tanto después de un triunfo como de una derrota y espera que siga la buena imagen ahora en la Europa League: "Tenemos la capacidad de poder competir contra el Bolonia y contra el Athletic Club"

Ir a jugar al Santiago Bernabéu y ganar no sabe igual que hacerlo en otro campo de LaLiga. Eso lo consiguió el pasado domingo el Celta de Vigo haciendo un partido completísimo ante los de Xabi Alonso que ha dejado al técnico madridista muy tocado. Sin embargo, Claudio Giráldez no es de esos técnico que se duerman en los laureles por eso mismo en la rueda de prensa previa al choque de este jueves ante el Bolonia ha sido muy claro.

"La temporada nos enseña que tenemos que estar estables, cuando ganamos, en la resaca de ganar y en la resaca de perder, y focalizarnos rápidamente en lo que tenemos delante. Es lo que intentamos hacer en estos entrenamientos que hemos tenido. Hay una parte muy positiva de las victorias y hay una parte muy positiva de las derrotas también que tienes que usar. Y la parte negativa de la victoria y la parte negativa de la derrota pues intentar dejarla aparcada y buscar la fuerza que nos da la victoria, la motivación, la autoestima que nos da la victoria para sentirnos poderosos en el partido pero los antecedentes también de derrotas cuando no hemos estado a nuestro 100%, cuando no nos hemos sentido favoritos, pues creo que también nos ayudan a focalizar bien de cara al partido", ha explicado el preparador de Porriño.

Ahora toca cambiar el chip y enfocar un partido tan importante como el de este jueves en Balaídos frente al Bolonia: "Queda lejísimos ya el Ludogorets para nosotros. Evidentemente en la competición es el último precedente que tenemos. Queremos hacer un partido igual de bueno que los dos que hicimos en casa en esta competición, contra el PAOK y contra el Niza. Sabemos que es un rival muy exigente, un rival que está a seis puntos del liderato en la Serie A, que ha ganado la Copa, que ha jugado Champions el año pasado. Con un potencial ofensivo brutal, con una manera de jugar aparte incómoda que te defiende a pares. Y tenemos que estar muy bien, muy serios, cuando seamos capaces de dañar, dañar. Saber que vamos a tener que hacer un partido igual de serio en el plano ofensivo como hicimos el otro día en el Bernabéu y aprovechar esa inercia del partido del Bernabéu para tener la confianza por las nubes y hacer un partido alegre y atrevido".

El buen rendimiento del Celta en casa en la Europa League

"Cada partido es un mundo. Más allá de las competiciones, cada partido es un mundo. Creo que siendo dos partidos totalmente distintos, los dos de Europa League, el Liga seguramente más cercano a lo que nos pueda hacer Bolonia mañana en cuanto a la forma de defendernos y el PAOK dándonos un poquito más de tiempo, como puede ser por ejemplo el Villarreal o el Betis en nuestro campo. Creo que hicimos dos partidos inteligentes en los que fuimos capaces de competir, en los que defendimos bien. Más allá de atacar, defendimos bien y fuimos capaces de acelerar muchas situaciones del juego, en especial después de ponernos por delante contra el PAOK y después de la expulsión contra el Niza, que es algo que nos ha faltado en muchos momentos de los partidos en casa. También, como dices tú, porque los rivales te defienden de una manera distinta, te defienden más atrás muchas veces o te emparejan en muchos momentos del partido. Pero creo que también en Liga hemos sido merecedores de más puntos por las sensaciones, por el juego, por las ocasiones en casa y no lo hemos conseguido. Hay una parte evidentemente que no es casualidad y hay otra parte que no hemos tenido el acierto necesario para poder convertirlo en puntos en Liga pero tenemos que aprovecharnos de esa inercia en Europa y ser capaces de continuarla, que parece sencillo decirlo pero no lo es".

Será un duelo exigente en lo físico

"Coincide en tres miuras en lo físico. Son tres partidos muy exigentes en lo físico, sabemos el potencial que tiene el Madrid en el duelo, en la velocidad, sabemos los físicos que son en el Athletic Club históricamente, la capacidad que tienen para correrte, para llevarte a situaciones de centro y remate y este equipo, cuando te hace pares, tienes que estar muy bien físicamente para poder aguantar esa manera de defender e igual que competimos contra el Madrid creo que con un muy buen tono físico y manteniéndonos muy bien en ese apartado, también ayudado por un muy buen nivel mental nuestro, un buen nivel técnico, un buen nivel táctico, creo que todo se ayuda, pues tenemos la capacidad de poder competir contra el Bolonia y contra el Athletic Club y queremos demostrarlo también en el terreno de juego".

Otra noche especial de Balaídos en Europa

"Hemos sentido el cariño de todos los partidos y se ha visto un ambiente espectacular en todos los partidos. Es verdad que Europa siempre tiene una magnitud distinta, es algo que no se vive todos los años como la Liga, y creo que nos hemos aprovechado todos, tanto los aficionados como los jugadores, como el cuerpo técnico, de poder disfrutar de esa magia, de poder disfrutar de una competición europea después de tanto tiempo en Balaídos. Y ojalá podamos mantenerlo muchos más partidos, que tengamos muchos más partidos en casa, que será buena señal y que acaben como acabaron los dos anteriores, con victorias y con una imagen del equipo buena".

Euforia por el triunfo en el Santiago Bernabéu

"Todo lo que le haces ver cuando ganas sale ahí a la luz y parece que aciertas, intentamos dar nuestros consejos y nuestros puntos de vista motivacionales o de ubicación de cada partido y cuando no ganas parece que no llega el mensaje. Evidentemente hay un contexto en cada partido, tratamos de explicarlo, de buscar la manera de que los jugadores den su mejor rendimiento y más allá de todo eso hay que salir, hay que acertar, hay que hacer un partido muy completo. Creo que no hay tanta diferencia entre el partido que hicimos en el Bernabéu como otros días, pero fuimos capaces de ganarlo, de convertirlo en goles, de convertirlo en portería cero y tenemos que mantenernos estables y no darle tanta importancia a la victoria en el Bernabéu ni en lo que yo dije ni en lo que hicimos porque creo que hay que normalizar nuestro comportamiento en cada uno de los partidos, cuando ganamos o cuando perdemos, y no cuando ganamos hacemos todo bien, para mí muchas cosas van mal en el partido ni cuando perdemos lo hacemos todo mal. En ese equilibrio va y en mis mensajes igual. Hay veces que el mensaje me pareció que estaba genial y perdimos el partido, otras veces que el mensaje no me pareció tan bueno y lo ganamos. No soy tan importante yo ni es tan importante todo lo que hay alrededor, lo importante es lo que pasa en el terreno de juego y me alegro mucho por ellos y tienen todo el mérito de lo que ha acontecido en el partido".

Tiene un significado especial ganar en el Bernabéu

"Quiero ganar todos los partidos. Creo que como dijo Ilaix antes, contra ese tipo de rivales por desgracia todos los entrenadores perdemos más que ganamos y creo que hemos competido muy bien contra ellos en todos los partidos. Me quedo con eso. Evidentemente nos alegra mucho poder ganar y creo que nos da, no a mí, yo creía que podíamos ganar cada uno de los partidos hasta ahora, y eso nos da una tranquilidad de poder afrontar los momentos complicados en ese tipo de partidos con la seguridad de que puedes ganarlos. Y eso es mucho más importante que lo que me pueda provocar a mí. Y con respecto al cariño, a los halagos, las críticas son parte de mi trabajo, entiendo que hay cosas que les gustan a la gente que nos ve y cosas que no, e intento hacer lo mismo siempre: evolucionar, mejorar, aprender y esa es mi manera de entender mi profesión. No tengo mucho tiempo tampoco para ver lo que se dice o se deja decir porque no tengo redes y no tengo demasiado tiempo tampoco para atender a eso, pero le doy muchísimo cariño, siempre lo he notado y de aquí dar las gracias y ojalá sea así por muchos años".