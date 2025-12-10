Hugo Mallo, ex del Celta, valora fichar por un modesto club de Galicia

El lateral derecho, de 34 años, está sin equipo desde el final de la temporada pasada cuando acabó su contrato con el Aris Salónica de Grecia. Alejando ahora mismo de la élite del fútbol profesional, el ex capitán del RC Celta valora incorporarse al equipo de su localidad natal, el Marín CF

Hugo Mallo, ex del RC Celta, está en la recta final de su carrera deportiva. A sus 34 años, el lateral derecho está sin equipo desde el final de la temporada pasada cuando acabó contrato con el Aris de Salónica de Grecia y busca equipo para continuar jugando. No le están surgiendo muchas oportunidades al que fuera capitán del club celeste, por lo que Hugo Mallo está valorando la posibilidad de unirse a las filas del modesto Marín CF.

Después de una extensa carrera, sobre todo en el RC Celta, pero en la cual ha defendido las camisetas de Internacional de Porto Alegre y Aris de Salónica en estas últimas horas, Hugo Mallo ahora valora la posibilidad de fichar por el modesto Marín CF, equipo de la Primera futgal, según apunta Diario de Pontevedra. Un club que es bien conocido para el lateral derecho ya que Marín es la localidad natal del futbolista. El ex jugador del RC Celta tomará la decisión final sobre su fichaje en las próximas semanas, a muy tardar durante las Navidades y el mes de enero.

El Marín CF actualmente está en la parte alta de la Primera futgal, y está luchando por el ascenso de categoría ya que suma 38 puntos, los mismo que el Ribadumia. Si logra la incorporación de Hugo Mallo, el Marín CF obtendrá la incorporación de un jugar con capacidad de marcar la diferencia.

Hugo Mallo salió del RC Celta una vez finalizó la temporada 2022/2023 después de una trayectoria larga y brillante en el club gallego con el que disputó un total de 449 partidos oficiales en los que marcó 12 goles y dio 28 asistencias.

Hugo Mallo fue noticia en los últimos días por motivos extradeportivos

Hugo Mallo ha sido noticia en los últimos días por un tema totalmente extradeportivo. El lateral derecho fue condenado el pasado 3 de febrero de 2024 por abuso sexual contra Carme Coma, trabajadora del RCD Espanyol como mascota del club, por tocarle los pechos antes de un partido, concretamente el 24 de abril de 2019.

Durante esta semana se ha dado a conocer que la sentencia es firme y que el futbolista debe acatarla por la que deberá asumir, además, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros, ascendiendo el total de la misma hasta los 7.000 euros.

Una vez cerrado ese episodio, el ex jugador del RC Celta se centra en buscar equipo para continuar su carrera deportiva teniendo entre sus opciones el modesto Marín CF.