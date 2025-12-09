Borja Iglesias da otro gran paso para estar en el Mundial

El delantero del Celta de Vigo cuajó un gran partido ante el Real Madrid, siendo elegido MVP del mismo pese a no marcar, y demostró que es la alternativa más fiable a Oyarzabal en el ataque de la selección española

El regreso de Borja Iglesias a la selección española dos años después fue una sorpresa hasta para él mismo, pues para nada lo esperaba. Así lo aseguró el delantero el pasado mes de octubre, cuando fue cuestionado por su posible convocatoria dado su gran momento, pues venía de marcar en seis partidos seguidos. “No creo que esté, pero apoyaré desde aquí siempre. No hay problema", afirmó. Pocos días después, sin embargo, De la Fuente lo llamaba filas por la lesión de Lamine Yamal, repitiendo ya desde primera hora en la última lista del parón de noviembre.

Las alternativas de De la Fuente en ataque

El debate en torno al '9' de la 'Roja' está servido. A base de goles, Mikel Oyarzabal se ha ganado a pulso la vitola de titular. Mientras tanto, el seleccionador sigue sin descartar a Morata, del que ha ha dicho que "siempre tiene las puertas abiertas" pese a a que aún no ha visto portería este curso con el Como italiano. Todo lo contrario que Samu Aghehowa, que suma 11 goles con el Oporto. Aunque por delante de ambos, como alternativa al donostiarra, sigue emergiendo la figura del 'Panda'.

Pendientes de la lista de marzo

Exhibiciones como la firmada en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid colocan al santiagués a una posición privilegiada en esa carrera por estar presente en el Mundial que se disputará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá, para el que España ya conoce sus primeros rivales. Aunque no vio portería y fue el sueco Williot Swedberg quien se erigió en el héroe del Celta de Vigo con su doblete, Borja Iglesias acabó siendo elegido MVP del partido en un escaparate que sin duda le ayudará a reforzar su candidatura para no bajarse del tren en la siguiente lista que De la Fuente ofrecerá en marzo, solo tres meses antes de la cita mundialista.

Los elogios de Claudio Giráldez

En un "partidazo" del conjunto celeste, como él mismo lo calificó a su conclusión, el ariete gallego supo aguantar el balón en la pelea con los centrales y dar la pausa necesaria cuando hacía falta, siendo un seguro en los duelos y sirviendo de desahogo a los suyos, pero también apareció por otras zonas del campo para distribuir con calidad y llevar peligro. Una destacada actuación que fue elogiada por su entrenador, Claudio Giráldez.

"Borja es muy inteligente en las lecturas del partido y en las presiones. Nos aporta mucho orden, además del talento que tiene. Ha estado muy bien, contra jugadores duros de roer en el cuerpo a cuerpo, y ha sostenido muchos balones para el equipo", destacó el técnico pontevedrés, que ha recuperado la mejor versión de un Borja Iglesias que en el Bernabéu no mojó, pero suma ocho goles y dos asistencias entre todas las competiciones.