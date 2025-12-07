Luis de la Fuente confirma sus planes con Morata: "Tiene siempre las puertas abiertas"

El técnico de la selección española hizo balance del sorteo del Mundial de 2026, donde 'La Roja' ha quedado emparejada con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, además de hablar de nombres propios como el del delantero del Como, Lamine Yamal y Carvajal, entre otros

La España de Luis de la Fuente ya pone el foco en el Mundial de 2026. Tras cumplir y sellar su pase para participar en el torneo más importantes de selecciones del mundo, 'La Roja' piensa en el próximo verano con los rivales ya sobre la mesa. En este sentido, el técnico ha valorado lo que dio de sí el sorteo del pasado viernes, que emparejó en el mismo grupo con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, debutante. Por otro lado, el entrenador de Haro ha analizado nombres propios del fútbol actual como Morata, además de Lamine Yamal y Carvajal.

Luis de la Fuente valora el sorteo del Mundial de 2026

En este sentido, Luis de la Fuente habló, en el Diario Marca, sobre sus sensaciones en el que fue su primer sorteo para un Mundial, además del posible cartel de favorito que se le otorga a España: "Mucha emoción. Uno se siente orgulloso y siente que es una tremenda suerte formar parte de la familia del Mundial. Estar ahí, en ese espectáculo, me ha gustado mucho; me ha parecido de un nivel altísimo. Formar parte de la familia mundialista es un honor. No me pesa. Me hace sentir reconocido, en el sentido de que pone en valor el trabajo realizado hasta ahora. Ser favorito no garantiza nada. Hay otras selecciones tan favoritas como España: Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Portugal… Hay muchas capaces de ganar el Mundial. Que nos consideren una de ellas me enorgullece, especialmente porque nada nos ha sido regalado. Ser número uno en el ranking FIFA es consecuencia de un buen trabajo y de tener una generación de futbolistas excepcional".

Por otro lado, Luis de la Fuente comentó el problema de las lesiones y, concretamente, el de Rodri y Carvajal: "Me preocupa la salud de los futbolistas. Siempre lo he dicho. Seguro que habrá contratiempos en marzo, abril y mayo, cuando hay menos tiempo para recuperarse. Ahora, si hay lesiones, hay margen. Las de Rodrigo o Dani son importantes y ese tipo de lesiones generan problemas durante la recuperación. Pero queda mucho tiempo y estoy convencido de que estarán en buenas condiciones para ser seleccionados". El técnico de la selección española también tuvo oportunidad de analizar el momento de Morata y sus opciones de volver a una convocatoria: "Me encanta que me pregunte por Álvaro. Ya sabe lo importante que es y será para nosotros. Es clave dentro y fuera del campo. A veces, en la planificación, hay que dar oportunidades a otros futbolistas que las demandan. Pero Álvaro no ha dejado de estar, incluso cuando no está. Veremos qué ocurre de aquí a marzo; queda mucho. Tiene las mismas o más opciones que otros, por todo lo que ha demostrado y representa. Tiene siempre las puertas abiertas".

Luis de la Fuente y el momento de Lamine Yamal

Luis de la Fuente fue preguntado por Lamine Yamal y si el propio futbolista es protagonista cuando habla con otras personalidades relacionadas con el fútbol: "Hablamos de fútbol en general. Lamine es un jugador muy importante, igual que otras selecciones tienen a los suyos. Debemos tener la inteligencia y visión para saber lo que representa para nosotros: un chico de 18 años al que hay que seguir formando en lo humano y en lo futbolístico. Él es consciente de que debe mejorar y su disposición es siempre magnífica. Cada día quiere ser mejor y ayudar al equipo".Por último, Luis de la Fuente volvió a valorar el enfrentamiento que tuvieron Lamine Yamal y Dani Carvajal en El Clásico del Santiago Bernabéu, recalando que no le preocupó lo que pasó: "No. Ahí me ocupo de mantener sana la convivencia. He hablado con ambos y sé que son cosas que pasan en el fútbol, en un nivel tan competitivo. Hay que distinguir entre lo que ocurre en el campo y lo que significa estar en la selección. Ellos lo saben y están deseando verse para darse un abrazo".