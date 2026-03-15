Marcos Senna alaba la figura de Luis de la Fuente: "Es un gran gestor"

El exjugador del Villarreal ha explicado cómo ve el Mundial, que dará comienzo del próximo mes de junio, además de las opciones de 'La Roja' de alzarse con el título, dónde contará con la presencia del técnico de Haro. Además, ha hablado de jugadores claves en España como Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca. Seleccionadores y jugadores cuentan las horas para llegar a una de las citas más esperadas, dónde Argentina parte como principal favorita tras levantar el último título, en Qatar en 2022. En este sentido, Marcos Senna, exjugador del Villarreal, ha explicado cómo ve el prestigioso torneo y las oportunidades que tiene España de alzarse con el mismo, con Luis de la Fuente al frente de 'La Roja'. Además, el exfutbolista ha hablado de nombres propios de España como Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams o Rodri.

Marcos Senna y sus sensaciones de cara al Mundial

De esta manera, Marcos Senna ha concedido una entrevista, al Diario AS, dónde ha hablado del Mundial de 2026: "De manera individual, siempre que veo un Mundial la sensación que tengo es de que se alargue para que siga habiendo grandes partidos. Es un evento muy bonito y muy importante, para mí el que más a nivel futbolístico y a nivel del deporte. Yo no sé cómo va a salir con tantos equipos, pero al final vamos a ver grandes partidos. Yo la verdad que tengo curiosidad. La única certeza es que habrá más partidos para estar ahí, en la tele, viendo todo el día. Y obviamente, como todas las competiciones, el que menos se equivoque, el que mejor estabilidad coja en ese mes, es el que tendrá un margen de llegar más lejos. Obviamente hablamos de Mundial, que son palabras mayores".

Además, Marcos Senna fue preguntado por la importancia del aspecto físico en el Mundial: "Es una competición donde a veces uno llega bien en el momento adecuado y se lo lleva. Pero no siempre la mejor selección, hablando de nombres, llega lejos en un Mundial. Por eso es muy interesante y vamos a ver qué pasa. También influye que se tenga suerte a nivel de lesiones de jugadores importantes. Porque en todos los Mundiales que he vivido, siempre jugadores importantes, de los que juegan noventa minutos, acaban lesionándose. A veces se lesionan antes, recupera con el tiempo muy justito y físicamente a lo mejor no llega al 100%. Por eso he dicho que este tipo de competiciones son palabras mayores, es un torneo corto. Y hay que tener la suerte de que en ese mes esté todo 100% y si está todo en su lugar, pues tienes más posibilidades de ganar".

Marcos Senna, sobre la España de Luis de la Fuente

En este sentido, Marcos Senna comentó sus sensaciones sobre esa España de Luis de la Fuente, que apunta a enfrentarse a Serbia en el parón de selecciones de marzo: "La verdad que quiero ver a España con todo al 100%. Cuando hablo de España, la verdad que hay una persona de la que estamos muy contentos, Luis de la Fuente. Una excelente persona. Tuve la oportunidad de hacer el curso de entrenador cuando él ya era profesor. Me alegro muchísimo por lo que ha sucedido con él. Creo que es un gran gestor, eso es fundamental para un equipo. Y después, hablamos de la calidad de plantilla que tenemos".

Marcos Senna puso el foco en jugadores de la selección española que pueden ser claves: "Con los jugadores que tenemos en España entre Pedri y Rodri, que les quiero ver 100%, nos dan mucho. Y luego, después, Lamine Yamal, Nico, que también se está recuperando. Tenemos una gran selección, de mucho respeto y creo que podemos llegar muy lejos y ganar.

Por último, al ser preguntado por si puede ser el Mundial de Lamine Yamal, Marcos Senna afirmó que "ojalá sea el Mundial de la selección española y de Lamine también, porque Lamine ya ha demostrado que es toda una realidad en el fútbol mundial... y con la edad que tiene. Obviamente, en el fútbol sabemos que tienes que rendir mucho en las competiciones importantes como es el Mundial, tiene que seguir a un nivel muy alto. Él está preparado, tanto mental como físicamente, y ojalá veamos su mejor versión en el Mundial".