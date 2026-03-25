Mbappé habla del polémico diagnóstico de su rodilla: "Cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones"

Kylian Mbappé, concentrado con la Selección francesa, ha aprovechado la rueda de prensa previa al duelo ante Brasil para hablar sobre la polémica que rodea al Real Madrid. Supuestamente, los servicios médicos del club blanco se habrían equivocado de rodilla al evaluar al delantero

Kylian Mbappé ha salido al paso de una de las informaciones que más ruido han generado en los últimos días en torno al Real Madrid. Desde Francia se había apuntado a un posible error en el diagnóstico de su lesión de rodilla, por lo que el jugador ha tenido que dar explicaciones.

El delantero del conjunto blanco, concentrado con la Selección francesa para disputar los amistosos ante Brasil y Colombia en Estados Unidos, quiso zanjar la polémica antes de que fuera a más.

Mbappé aclara la polémica sobre su rodilla

El origen de todo estuvo en una información difundida en Francia que apuntaba a un posible error en las pruebas médicas realizadas al delantero. En concreto, se llegó a insinuar que se había examinado la rodilla equivocada, algo que Mbappé desmintió de forma tajante.

“La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta”, afirmó el delantero, que no quiso dejar margen a la duda sobre este asunto. Su respuesta llega en un momento en el que el jugador ya se encuentra recuperado y disponible para competir con normalidad.

Además, el propio futbolista explicó por qué cree que se generó esa situación: “Puede que sea indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones”. Una reflexión que apunta más al contexto mediático que a un problema interno en el club.

Mensaje claro sobre su relación con el Real Madrid

Más allá de desmentir la información, Mbappé también quiso reforzar la idea de normalidad en su relación con el Real Madrid, insistiendo en que la comunicación con el club siempre ha sido fluida.

“Siempre hemos tenido una comunicación muy clara con el Real Madrid, tanto en Madrid como en París”, explicó, recordando además que durante sus procesos físicos ha estado acompañado en todo momento por los servicios médicos.

El atacante también quiso poner en valor el papel del club en su recuperación, destacando que se encuentra en perfectas condiciones físicas tras superar la lesión que sufrió a principios de enero. “Me alegra sentirme bien de ambas rodillas”, señaló, dejando claro que el episodio está completamente superado.

Mbappé, listo para volver y centrado en el presente

Con la polémica aclarada, el foco vuelve a lo deportivo. Mbappé se encuentra ya al cien por cien y disponible para volver a competir con la Selección francesa, que afronta dos compromisos exigentes en esta concentración.

El delantero no ocultó sus ganas de jugar y dejó en manos del seleccionador, Didier Deschamps, su participación: "Estoy listo para jugar, para ser titular. El entrenador tomará las decisiones".

En paralelo, el atacante también quiso quitar importancia a todo lo ocurrido en las últimas semanas, insistiendo en que su enfoque está en el presente. “Nunca he sido un jugador que se arrepienta de nada. Me centro en el presente y en el futuro cercano”, explicó.

El objetivo de Mbappé con Francia

Más allá de la polémica, el delantero también dejó claro cuál es su gran objetivo con la Selección. Como capitán, no ocultó la ambición de volver a conquistar un título tan importante con Francia.

“Sería fantástico ganar la Copa del Mundo”, señaló, marcando un objetivo claro tras proclamarse campeón en 2018 y perder la final frente a Argentina en la última edición de 2022.