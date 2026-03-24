Desde Francia apuntan el grave error del Real Madrid con la lesión de Mbappé: "Han examinado la otra rodilla"

Daniele Riolo, periodista de RMC, sorprendió con el mal diagnóstico que, presuntamente, le hicieron los servicios médicos del conjunto blanco al delantero merengue, destacando que "es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París"

La lesión de Mbappé ha dado mucho de qué hablar. El jugador del Real Madrid fue baja para encuentros decisivos como el de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City, además de contra el Benfica, Getafe, Celta de Vigo, Elche. Por otra parte, Daniele Riolo, periodista de RMC, sorprendió con sus declaraciones desde Francia en las que apunta que los servicios médicos que el conjunto blanco se equivocaron examinando la rodilla del '10' afirmando que "es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París".

Mbappé despeja las dudas Francia con su lesión de rodilla

Por un lado, Mbappé fue noticia en la noche de ayer por unas declaraciones en Francia dónde habló sobre su lesión de rodilla y los rumores que ha habido desde entonces: "La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento. Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial".

De esta manera, Mbappé volvió a estar disponible para la vuelta de UEFA Champions League frente al Manchester City en el Etihad, dónde tuvo hasta 22 minutos. Tras ello, el delantero del Real Madrid entró de nuevo en la convocatoria para recibir al Atlético de Madrid. En este sentido, el '10' entró en el 64' por Thiago Pitarch, teniendo más protagonismo, lo que le hizo entrar en la lista para disputar dos amistosos en el presente parón de selecciones, ante Brasil y Colombia. En este contexto, el ex del PSG cogerá más ritmo de cara a la parte final y decisiva con el conjunto de Arbeloa, con LaLiga EA Sports y la UEFA Champions League en juego.

Daniele Riolo cuenta la situación vivida con el diagnóstico de la lesión de Mbappé

En este sentido, Daniele Riolo, periodista de RMC, ha explicado el error en los servicios médicos del Real Madrid con la lesión de Mbappé: "Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París. Yo diría que es porque el diagnóstico que se le hizo a Mbappé en la rodilla fue tan catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, porque se trató de un error de gran gravedad. Y por eso despidieron a todo el mundo, además de la racha de lesiones, pero en gran parte fue por eso."

Por ello, el periodista francés afirma que "podría haber sido gravísimo por un error. Porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos... Se podía haber roto la rodilla. El sigue su actividad y ve que le sigue doliendo, pero ve que algo no va. Os voy a decir una cosa. El fallo fue enorme, y es que han examinado la otra rodilla. ¿Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Entenderéis que si estas jugando con una lesión y no lo sabes te puedes hacer mucho daño"