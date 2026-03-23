Mbappé explota ante las críticas y rompe su silencio con su lesión de rodilla

El delantero francés confesó en un acto comercial cuál es el estado en el que se encuentra ahora mismo

No está siendo una temporada fácil para Kylian Mbappé. Pese a que sigue siendo 'Pichichi' de la liga española, el delantero francés está siendo muy criticado desde que empezó el curso. Primero por los resultados que el Real Madrid no consiguió con Xabi Alonso al frente del barco y, luego, por el poco trabajo defensivo que hace con Arbeloa sobre el césped. Y todo eso, sin contar con una grave lesión de rodilla que ha esquivado como ha podido y los con los medios que ha logrado encontrar.

Por eso, tras recibir unas últimas pullas por su participación en el derbi madrileño, no ha podido aguantar más y ha explotado a su llegada a la concentración de la selección francesa. El ariete galo ha hablado alto y claro sobre el esguince en la rodilla izquierda que ha sufrido y del cual continúa recuperándose pese a que ya ha disputado dos partidos con el conjunto blanco.

Cuestionado por su estado físico durante un acto celebrado en la capital francesa por los 10 años de la aseguradora Alan, de la que el propio jugador se ha hecho accionista, Mbappé confesó cómo se encuentra ahora mismo: "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el mundial".

En este sentido, ha reconocido que ha jugado la primera parte de la temporada tocado: "Era algo que me molestaba (la rodilla izquierda) y quería saber lo que exactamente tenía, y es cierto que me hice muchos análisis, me encontré con personas competentes (...) No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores y saberlo es una primera etapa para curarse".

El campeón del mundo de 2018 lamentó "las especulaciones, las cosas que se han dicho que no eran verdad". "Pero así es la vida de un atleta de alto nivel y de una personalidad pública sobre la que está permitido decir cosas sin ni siquiera verificarlas", agregó.

¿Jugará Mbappé pensando en el Mundial?

Uno de los medios allí presentes le preguntó por cómo gestiona la intensidad de los partidos del Real Madrid con la cercanía del Mundial. Y Mbappé cogió el capote y contestó de la siguiente forma: "No hay debate. He visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado dos Mundiales. He ganado uno y en el otro llegué a la final. ¿Cómo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club".

Y por si todavía alguien tiene duda, esto es lo que hará de aquí a que finalice la temporada: "Para mí está clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. No voy a cambiar la manera de prepararlo. Puedo decir, voy a mi casa y no juego, pero son tonterías. He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club y este año lo voy a hacer igual para llegar bien. Espero ganarlo también”.

El Mbappé más empresarial

Con su entrada en el capital a la empresa emergente Alan, Mbappé, de 27 años, alarga su abanico de inversiones a través de su fondo Coalition Capital. Cabe recordar que el delantero francés ya accionista del club de fútbol francés de la ciudad de Caen, de la firma alemana de electrónica Loewe y del equipo francés del torneo SailGP (la Fórmula 1 de la vela).

Asimismo, Kylian también ha invertido en la empresa emergente Sorare, que se dedica a la venta de cromos digitales a través de internet, pagados con monedas virtuales e intercambiados entre los usuarios. Y hace tres años lanzó la sociedad de producción y distribución Zebra Valley, basada en el deporte, los videojuegos y la música.