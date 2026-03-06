Figo avisa a Mbappé por su lesión: "En algunas ocasiones forcé y no me fue tan bien"

El exjugador del Real Madrid o Barcelona ha hablado de la situación del delantero francés y los plazos para su regreso. Por otra parte, el portugués ha valorado la eliminatoria de Champions de los blancos contra el Manchester City de Guardiola

La lesión de Mbappé ha provocado un terremoto en el Real Madrid por la gestión de minutos del francés, que ha vuelto a recar de un problema muscular que ya le hizo perderse partidos como el de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Por ello, exfutbolistas como Figo han querido valorar la situación del ex del PSG, recordando en su etapa de jugador las consecuencias de forzar con su club. Por otro lado, el portugués ha valorado la eliminatoria de los de Arbeloa frente al Manchester City de Guardiola en Champions League.

Figo se pronuncia por la eliminatoria entre el Real Madrid y Manchester City

En este sentido, Figo, embajador de Betfair, ha valorado la nueva disputa en Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City: "Para mí, los dos son favoritos a ganar el torneo. Esto es la Champions. Es un enfrentamiento en el que, independientemente de la imagen que puedas estar dando en Liga, se trata de una competición diferente. No sería la primera vez que un equipo que está pasando por un momento complicado en su competición doméstica se reivindica en Europa. Especialmente le pasa al Real Madrid, que en este torneo tiene mucha historia y lo juega de forma diferente a LaLiga. Yo espero un duelo igualado y de muchísima calidad".

Por otro lado, Figo valoró la importancia de su compatriota, Bernardo Silva, en un partido de este nivel como el de la Copa de Europa: "Lógicamente, si Bernardo Silva jugara en el Real Madrid sería un factor más a favor del Madrid, pero la realidad es que esto es solo una suposición, porque juega para el City. Eso sí, Bernardo es un grandísimo futbolista, con mucha calidad. Construye en la primera fase de la salida de balón, pero también sabe desequilibrar en las bandas. Es muy importante para el City". Además, el exfutbolista analizó la situación y llegada de Arbeloa al banquillo blanco: "El momento en el que llegó para hacerse con el equipo no fue fácil. Creo que lo está haciendo lo mejor posible sabiendo que no es lo mismo dirigir desde el comienzo de temporada que hacerlo en mitad de ella, sin tiempo para cambiar la idea de juego. Pero el Madrid siempre es el Madrid. Independientemente de si puede estar jugando bonito o excelente. El equipo está peleando en la Champions. El Real Madrid está vivo".

Figo aconseja a Mbappé por su lesión

Figo quiso ponerse en la piel de Mbappé, que ha sufrido un esguince en la rodilla izquierda, y mantiene la duda en su regreso: "Si se puede arriesgar o no, si al arriesgarse va a tener secuelas peores... Lógicamente, todo consensuado con el equipo médico del Real Madrid y con el entrenador, porque cada situación es diferente. En mi caso, en algunas ocasiones forcé y no me fue tan bien, pero siempre fue porque yo quería estar presente en el campo, incluso haciendo esos sacrificios sin saber lo que iba a pasar. Todo por ayudar al equipo y a mis compañeros. Después estos sacrificios pasan factura. Aun así, repito: todo depende de la sensación que tiene el jugador y la decisión final es tanto del propio futbolista como del entrenador y del equipo médico para analizar si se puede arriesgar o si puede haber secuelas peores".