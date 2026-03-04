Mbappé tendrá que elegir entre el Real Madrid o Francia y todas las señales apuntan a una misma dirección

Aunque el Real Madrid ha informado que el delantero francés sufre un esguince de rodilla, los expertos ya le han dejado claro el estado en el que se encuentran los ligamentos de la misma

Su historia con la del Real Madrid es sinónimo de culebrón. Tras una telenovela de varias temporadas para cerrar su fichaje por los blancos, llega ahora otra miniserie que podría titularse como 'La fuga de Mbappé del Santiago Bernabéu'.

Con los blancos inmersos en una profunda crisis de resultados y con un panorama complicado para pelear por los dos títulos que les queda por las numerosas bajas con las que cuenta, el delantero francés ha tomado una decisión para recuperarse bien de su lesión de rodilla: marcharse a Francia. Y esta decisión no ha sentado a todos bien dentro del club madridista. Sobre todo, a los componentes del cuerpo médico, a quien los ha dejado como incompetentes.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico ofrecido esta semana por la entidad madridista.

Cabe recordar que da dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés ha participado en 12.

Decidió descansar ante el Manchester City en la fase de liga de la Liga de Campeones, Betis y Real Sociedad en LaLiga, Albacete en Copa del Rey y Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.Tras ausentarse del duelo de vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, Mbappé fue baja ante el Getafe y tampoco estará en Balaídos frente al Celta de Vigo.

La intención del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club blanco es recuperar a Kylian para el partido de vuelta ante el Manchester City, pero ahora mismo la sartén parece tenerla bien cogida por el mango el astro galo. "Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", aseguró el domingo su técnico, Álvaro Arbeloa, sin marcar una fecha de vuelta.

¿Real Madrid o Mundial?

El dilema está en la mesa. Porque los expertos aseguran que, aunque el informe exprese que padece un esguince, lo cierto es que tiene los ligamentos a punto de romperse, hecho que si se produce le dejarían sin jugar el Mundial. Y a falta ya de menos de cien días para que arranque dicho certamen, a Kylian no le va a quedar más remedio que decidirse por una de las dos opciones.

En estos momentos, el dolor es importante y su rodilla está inestable por lo que, de jugar, lo haría muy mermado y con un altísimo riesgo de rotura, con los problemas que podrían derivarse en su futura carrera deportiva.

En su viaje a tierras francesas, Mbappé decidió ir a visitar al especialista Bertrand Sonnery-Cotte para que emitiera un juicio sobre su rodilla. Y el veredicto de esta segunda opinión ha sido tajante: debe parar de forma indefinida para evitar males mayores.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es un enorme desafío para Kylian Mbappé, que quiere volver a coincidir con Cristiano Ronaldo y Messi, quienes disputarán, salvo sorpresa, su última cita mundialista. Además, será el primer Mundial de Lamine Yamal, con quien lucha casi a diario por el Balón de Oro.

El francés alcanzó la gloria mundialista en su primer intento, con 19 años en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Fue la segunda corona de Francia, después de la generación dorada de 1998. Y, ahora, tratará por todos los medios que el azulgrana no mejore sus registros. A sus 27 años y ahora como jugador del Real Madrid, Mbappé sueña con alzar el que sería su segundo Mundial para, de esta forma, poder seguir aspirando a igualar el registro de Pelé, el único futbolista con tres Copas del Mundo en su palmarés.