Allegri vuelve a aparecer en escena como una opción para el banquillo del Real Madrid

El actual entrenador del Milan, al igual que ocurrió en 2019 y 2021, es una de las alternativas que estudia la dirección deportiva merengue, además de Jürgen Klopp. En este sentido, el final de temporada de los de Arbeloa puede ser determinante para llevar a cabo el movimiento

El Real Madrid está sufriendo una temporada atípica, con respecto a los últimos años. Xabi Alonso fue destituido apenas ocho meses después de llegar al cargo, decisión tomada, en última instancia, por la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Tras ello, llegó Arbeloa, que se estrenó con la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete. De esta manera, las dudas en torno al técnico salmantino han hecho que la dirección deportiva estudie alternativas en el mercado de entrenadores, dónde aparece Massimiliano Allegri.

Arbeloa, con el objetivo de LaLiga y la UEFA Champions League

Tras caer derrotado en la final de la Supercopa de España y eliminado de manera sorprendente frente al Albacete en Copa del Rey, al Real Madrid le queda LaLiga y la UEFA Champions League. Por un lado, los de Arbeloa han sufrido dos derrotas consecutivas, ante Osasuna y Getafe, lo que les ha dejado en la segunda posición de la tabla con 60 puntos, a cuatro del Barcelona, líder en solitario. Tras ello, el conjunto blanco afronta el duelo de este martes contra el Celta de Vigo con hasta ocho bajas, de momento. Por otro lado, el Manchester City ya espera en octavos de final de Copa de Europa, nueva prueba de fuego frente al equipo de Guardiola. De esta manera, el técnico salmantino se podría juego su futuro en el cargo entre estas dos competiciones, con un mes de marzo que se antoja decisivo para conocer el alcance del conjunto blanco.

Sin embargo, la dirección deportiva del Rela Madrid ya mira más allá ante un posible cambio en el banquillo, con nombres sobre la mesa por si Arbeloa termina saliendo a final de temporada. Uno de ellos es Massimiliano Allegri, que, según ha informado Corriere dello Sport, es una de las alternativas que maneja el club para dirigir al equipo, al igual que Jürgen Klopp, dos nombres que han sido vinculados a la entidad merengues en diferentes campañas pero nunca se ha llegado, finalmente, a concretar el acuerdo. En este sentido, cabe recordar que el técnico italiano tiene contrato hasta 2027 con el Milan, con el que se sitúa segundo de la Serie A con 57 puntos, a diez del Inter, que tiene 67. Por ello, se antoja complicado que pueda salir de Italia en esta situación, aunque todo dependerá de los movimientos que hagan en Chamartín según lo que suceda esta temporada.

Massimiliano Allegri, de nuevo en la órbita del Real Madrid

Además, el Corriere dello Sport ha apuntado que este es el "tercer acercamiento" del Real Madrid con Massimiliano Allegri, que ya estuvo vinculado a la entidad merengue en 2019 y 2021. Por ello, queda pendiente de saber qué decisiones toman Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y el resto de la directiva, ya que el equipo blanco viene de una temporada sin títulos y en ésta tampoco han salido victoriosos en los que han disputado, como han sido la Supercopa de España y Copa del Rey. Arbeloa, de momento, pone el foco en un mes en el que se medirá al Manchester City en los octavos de final de UEFA Champions League, en el que no podrá estar Rodrygo tras confirmarse su grave lesión de rodilla, y tendrán encuentros exigentes como el del Celta de Vigo de este viernes o ante el Atlético de Madrid para despedir marzo.