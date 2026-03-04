Más problemas para Arbeloa en el Real Madrid y los jugadores del Castilla se frotan las manos

El técnico salmantino ha recuperado a Raúl Asencio, pero tiene otras tres dudas para medirse al Celta en Balaídos

Arbeloa no va a tener más remedio que usar al filial para Vigo.IMAGO

A este paso, acabará jugando con su Real Madrid Castilla en Primera División. Álvaro Arbeloa está sufriendo todo tipo de contratiempos desde que tomara las riendas del primer equipo madridista. Y si creía que la grave lesión de Rodrygo sería la última se equivocaba.

Y es que el técnico salmantino ha conocido hoy que para el partido ante el Celta serán dudas tanto David Alaba como Eduardo Camavinga. Y poco a poco, los efectivos se le van acabando.

El primero de ellos arrastra molestias musculares desde la derrota el pasado lunes ante el Getafe (0-1), en la que disputó 55 minutos, teniendo presencia por tercer partido consecutivo; mientras que el francés continúa con fuertes dolores provocados por un problema bucal. La evolución de ambos y su presencia en el entrenamiento previo del jueves, marcará su disponibilidad.

Por ahora, para la final en tierras gallegas, Álvaro Arbeloa tiene ocho ausencias confirmadas: Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el argentino Franco Mastantuono por sanción; Dani Ceballos, el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión.

Este último ya trabaja en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para preparar su próxima intervención quirúrgica, tras confirmarse el martes que sufre una “rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha” que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre 10 y 12 meses. Adiós al Mundial con Brasil y a todo 2026.

Por su parte, Mbappé y Bellingham se encuentran en Francia e Inglaterra respectivamente para tratarse de sus lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

En el segundo entrenamiento de preparación para la visita al Celta de Vigo, el alemán Antonio Rüdiger trabajó en solitario de manera específica al arrastrar molestias, pero desde el club transmiten que, salvo contratiempo, deberá estar disponible para medirse al conjunto celeste.

Con esta larga lista de condicionantes llevó a cabo el Real Madrid un entrenamiento en los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas con especial atención al apartado táctico, en transición y trabajo posicional, en busca de revertir la mala racha de resultados en Liga tras sufrir dos derrotas consecutivas, por primera vez desde mayo de 2019, que le hacen ver el liderato de la competición a cuatro puntos de distancia respecto al primer clasificado, el FC Barcelona.