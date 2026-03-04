Franco Mastantuono recibe la sanción máxima y agrava la crisis de bajas del Real Madrid

El Comité de Disciplina de la RFEF ha establecido la sanción máxima Franco Mastantuono, tras su expulsión en el duelo frente al Getafe CF. El castigo, basado en el acta arbitral redactada por Muñiz Ruiz, complica aún más el panorama de Álvaro Arbeloa para los próximos compromisos del Real Madrid, con el Celta de Vigo como próximo rival

El Real Madrid afrontará los próximos encuentros con una nueva complicación en su planificación deportiva inmediata. Franco Mastantuono, llamado a reemplazar la baja de Rodrygo, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión tras su expulsión en el tramo final del partido ante el Getafe correspondiente a la jornada 26 de LaLiga.

La decisión ha sido comunicada oficialmente por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, que ha aplicado el artículo 124 del Código Disciplinario, relativo a las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro.

El acta arbitral marca la sanción

La expulsión del futbolista argentino se produjo en el minuto 90 del encuentro. Según reflejó el colegiado, Muñiz Ruiz, en el acta arbitral, Mastantuono se dirigió a él de manera airada tras una acción del juego.

El documento recoge literalmente que el jugador fue expulsado por dirigirse al árbitro “a voz en grito” en dos ocasiones con la expresión: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”.

Esa descripción fue determinante para que el Comité aplicara la sanción máxima prevista dentro de este tipo de infracciones. El organismo disciplinario considera que las palabras del jugador constituyen una falta de respeto hacia la autoridad arbitral, lo que se encuadra dentro del citado artículo del reglamento.

El fallo establece dos encuentros de suspensión acompañados de la correspondiente multa económica accesoria, tal como establece el propio Código Disciplinario.

Las imágenes y lo que no entró en la resolución

Durante la retransmisión del partido, las cámaras captaron al futbolista argentino mientras se dirigía al túnel de vestuarios tras la expulsión. En esas imágenes se aprecia cómo Mastantuono pronuncia otras expresiones ofensivas mientras abandona el terreno de juego.

Sin embargo, esas palabras no fueron incluidas en el acta arbitral, lo que limita el margen de actuación del Comité. En consecuencia, el organismo disciplinario no entró a valorar esas imágenes de oficio y se ciñó exclusivamente a lo reflejado por el árbitro del encuentro.

Este detalle resulta clave para entender el alcance de la sanción, ya que el castigo se basa únicamente en el contenido del acta y no en otros elementos audiovisuales posteriores.

Más sanciones que afectan al Real Madrid

El documento del Comité de Disciplina no solo confirmó la suspensión de Mastantuono. También se ratificó la sanción de un partido para Álvaro Carreras y Dean Huijsen, ambos defensas del conjunto blanco.

Los dos futbolistas vieron tarjeta amarilla durante el partido frente al Getafe y, al alcanzar el límite de amonestaciones, deberán cumplir ciclo disciplinario en el próximo encuentro de LaLiga ante el Celta.

De esta forma, el Real Madrid perderá a tres jugadores por sanción en el mismo partido, un escenario que complica la planificación inmediata del cuerpo técnico.

Alegaciones rechazadas

El club blanco había presentado alegaciones ante el Comité de Disciplina para intentar revertir algunas de las decisiones arbitrales del encuentro, entre ellas la tarjeta amarilla mostrada a Aurélien Tchouaméni y la propia expulsión de Mastantuono.

Sin embargo, el organismo disciplinario desestimó las reclamaciones. En su resolución, el Comité defendió el criterio del árbitro respecto a la acción en la que fue amonestado el mediocentro francés.

Según el texto oficial, la valoración de la intensidad del contacto entre los jugadores corresponde exclusivamente al colegiado y se encuentra dentro de su margen interpretativo.

Un escenario complicado para Arbeloa

Las sanciones llegan en un momento especialmente delicado para el Real Madrid. El técnico Álvaro Arbeloa afronta el próximo compromiso de Liga con una plantilla muy limitada debido a la acumulación de bajas.

Además de los tres futbolistas sancionados, el entrenador blanco tampoco podrá contar con varios jugadores importantes por lesión. Entre ellos figuran Éder Militão, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Ceballos y Rodrygo.

A estas ausencias se suma la duda física de Raúl Asencio, lo que deja al equipo en una situación muy ajustada de cara al próximo desplazamiento hacia Vigo.

Balaídos, un examen de resistencia

El Real Madrid visitará Balaídos con una plantilla condicionada por las circunstancias disciplinarias y médicas. Para Arbeloa, el reto no será solo táctico, sino también de gestión de recursos.

La sanción de Mastantuono, que en principio podría haber tenido minutos en el plan de rotaciones, elimina una alternativa ofensiva en un momento en el que el equipo ya sufre una notable acumulación de problemas físicos. Así, el partido ante el Celta se presenta como un desafío de supervivencia competitiva para el conjunto blanco, obligado a reinventarse con lo disponible mientras espera recuperar efectivos en las próximas semanas.