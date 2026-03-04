La carta de Rodrygo tras confirmarse su grave lesión de rodilla: "Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo"

El Real Madrid informó en el día de ayer la rotura de cruzado que ha sufrido el brasileño, que le hará estar casi un año apartado de los terrenos de juego. Tras ello, el propio futbolista ha querido compartir sus sensaciones en redes sociales tras conocer la dolorosa noticia

El Real Madrid hizo oficial en el día de ayer el parte médico de Rodrygo. El conjunto blanco confirmó la grave lesión del futbolista brasileño, que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco externo de la pierna derecha. De esta manera, las diferentes informaciones apuntan a que el extremo derecho estará casi un año de baja, por lo que dice adiós a la temporada y al Mundial. Por ello, el propio jugador ha querido compartir sus sensaciones en redes sociales, en una carta dónde se ha mostrado reflexivo tras este duro golpe en su carrera.

Rodrygo, contratiempo mayúsculo para el Real Madrid y Brasil

Rodrygo se despide de lo que queda de temporada y del comienzo de la siguiente, así como del Mundial de Brasil tras sufrir la rotura de cruzado y de menisco. De esta manera, el jugador de 25 años ha sufrido su primera grave lesión de rodilla, siendo una baja determinante para Arbeloa y Ancelotti, de cara a la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Además, el extremo se suma a otras ausencias importantes en el conjunto blanco como las de Bellingham o Mbappe, sin fecha confirmada de regreso. Por ello, el técnico salmantino, en primer lugar, afrontará el encuentro del próximo viernes ante el Celta de Vigo con numerosas bajas, en un nuevo duelo de LaLiga EA Sports al que llegan tras caer derrotados en los dos anteriores, frente a Osasuna y Getafe. Todo ello, además, a una semana de disputar la ida de octavos de final de UEFA Champions League contra el Manchester City.

Por ello, Rodrygo ha querido explicar sus sensaciones, en sus redes sociales, tras conocer el alcance de su lesión en la rodilla: "Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión. Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía. Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo.

Rodrygo agradece el cariño y ya pone el foco en su regreso

Por último, Rodrygo ha querido agradecer las muestras de cariño, de la misma manera que ya pone el foco en su regreso, que apunta a ser a finales del presente año o comienzos de 2027: "¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Ustedes son tan importantes para mí... Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto. Dios sigue en el control de todo". De esta manera, Arbeloa, que quiso ser optimista tras la derrota ante el Getafe en el Bernabéu, sufre un serio contratiempo en su plantilla, sobre todo en un momento de la temporada dónde hay diferentes jugadores con lesiones musculares.

Además, cabe recordar que Rodrygo viene de jugar 36 minutos el pasado lunes contra el Getafe, dónde regresaba tras un mes de lesión, ya que sufrió una una tendinosis en el isquio de su pierna derecha. Esto le hizo ser baja en tres partidos de LaLiga EA Sports, además de no poder jugar la eliminatoria contra el Benfica por la tarjeta roja que vio en la última jornada de la fase de liga, precisamente ante los de Mourinho.