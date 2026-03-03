Diego Rico estalla contra Rüdiger: "Si me pilla mal me podría haber dejado ahí directamente en el césped"

El jugador del Getafe ha cargado contra el central del Real Madrid por una acción dónde el alemán podría haber sido sancionado. No obstante, el colegiado del encuentro no amonestó al futbolista, lo que ha provocado las quejas por parte del defensa del equipo de Bordalás

El Getafe logró una importante victoria ante el Real Madrid en el Bernabéu, en el choque que cerró la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Uno de los protagonistas del encuentro fue Martín Satriano, que anotó el único gol del partido y el que le dio el triunfo al equipo de Bordalás. Sin embargo, Diego Rico y Rüdiger también estuvieron en el punto de mira por una acción que tuvo lugar en el minuto 26, cuando la pierna izquierda del alemán impacta en el rostro del jugador de Burgos, pero el colegiado no decidió sancionar al central del conjunto blanco. Por ello, el lateral del club azulón ha cargado por esa jugada de la primera parte.

Rüdiger, sin sanción tras la entrada sobre Sergio Rico

Bordalás fue muy claro, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Real Madrid, sobre la entrada de Rüdiger sobre Diego Rico: "Yo creo que ustedes la han visto y yo ahora no voy a entrar a valorar esa jugada, pero yo creo que se ha visto clara y todo el mundo la ha visto clara, entonces ahora lo que nos queda es disfrutar de la victoria, de estos tres puntos importantísimos, porque está siendo una temporada dura y esta victoria nos tiene que dar confianza de cara al futuro. No hemos hecho absolutamente nada, queda mucha liga, está todo igualadísimo, nos estamos jugando muchísimo y, bueno, esto nos da energía y nos da confianza, sin duda".

Por su parte, Diego Rico habló en el día de hoy, en la Cadena Cope, para transmitir su malestar tras esa acción con Rüdiger en la que Muñiz Ruiz ni el VAR consideraron en sancionar: "Va a reventarme la cara. Si fuera al revés me habrían caído igual 10 partidos y no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué está el VAR porque debería estar para estas situaciones. Se sabe de sobra que va a darme aposta porque la jugada anterior tenemos un rifirrafe que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas y justo a la jugada siguiente me llega el balón y veis como incluso casi aparta a un compañero para reventarme la cara. Si me pilla mal me podría haber dejado ahí directamente en el césped".

El Getafe, indignado con la actuación arbitral en el Bernabéu

De la misma manera, Luis Milla se quejó, en zona mixta, por la acción de Sergio Rico y Rüdiger: "No hace falta que diga más. En el campo, te voy a ser sincero, no he visto la jugada. Cuando han dicho rodillazo eso no tiene ningún sentido. Dónde va, de qué forma. He visto la jugada después en el vestuario y no tengo ninguna duda". En cualquier caso, el Getafe se terminó llevando al victoria del Bernabéu tras un gran tanto de Martín Satriano desde la frontal, que deja al conjunto de Bordalás en la undécima posición de la tabla con 32 puntos, a ocho del descenso, que lo marca actualmente el Mallorca. Además, tras la visita al Real Madrid, el equipo azulón comenzará a preparar el encuentro de este domingo en El Coliseum frente al Betis.