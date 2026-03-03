Ángel Torres, presidente del Getafe, carga contra el Real Madrid de Arbeloa: "No se sabe a qué juega"

El máximo dirigente del conjunto azulón, tras la victoria ante el club blanco en el Bernabéu, habló en Onda Cero sobre el partido que había firmado su equipo, además de anunciar que en 2028 terminará su etapa en la entidad

La victoria del Getafe ha dejado al equipo de Bordalás en la undécima posición de la tabla con 32 puntos. Por ello, su presidente, Ángel Torres, en una entrevista concedida a Onda Cero, ha querido alabar el triunfo y la importancia que tiene en la clasificación de LaLiga EA Sports. Por otro lado, el directivo ha desvelado unas palabras que le dijo Florentino en el día de ayer, dejando claro las bajas que tiene el equipo de Arbeloa en su plantilla a día de hoy. Además, el máximo mandatario del conjunto azulón anunció su adiós del club en 2028.

Ángel Torres anuncia su adiós del Getafe en 2028

De esta manera, Ángel Torres, en declaraciones a Onda Cero, ha confirmado cuándo pondrá punto final a su etapa en el Getafe: "En el 2028 termino mi etapa de presidente, le he dado la palabra a mis hijos y a mi señora. Tiene que estar el campo hecho e inaugurado porque quiero que la gente lo disfrute". Por otro lado, el presidente del conjunto azulón ha valorado la victoria de los de Bordalás en el Bernabéu, gracias al solitario gol de Martín Satriano en la primera parte: "En campos como el Madrid se hace muy larga la segunda parte con un marcador tan corto. Son tres puntitos para el Getafe que nos hacen dar un salto importante en la clasificación. En 25 años en el fútbol profesional tenemos grandes noches. La derrota ante el Sevilla nos hizo mucho daño y hoy pasamos de los 30 puntos que es el primer objetivo. A seguir disfrutando y a ver si el año que viene estamos en Primera otra vez. Es un gran triunfo y un buen planteamiento".

Además, el presidente del Getafe ha desvelado qué le dijo Florentino Pérez y la actual disputa entre Barcelona y Real Madrid por el título de LaLiga: "Florentino me ha dicho que tenía dos o tres bajas importantes pero eso no es excusa, nosotros también tenemos. El Barça y el Madrid están pinchando demasiado los dos, no hay ninguno que esté tan fuerte pero veo más fuerte al Barcelona. El Madrid sin el francés está tocado de cara a portería. Creo que no hay que faltar el respeto a este equipo pero la realidad es que no se sabe a qué juega el Real Madrid. Perder dos partidos consecutivos en liga puede ocurrir pero no con los equipos que ha ocurrido".

La mejoría del Getafe en las últimas jornadas de LaLiga

El Getafe cerró el mes de febrero con dos victorias, frente al Alavés y Villarreal, además del empate ante el Celta de Vigo y la derrota contra el Sevilla. Además, el comienzo de marzo ha sido inmejorable para los de Bordalás, ya que con el triunfo en el Bernabéu, con gol de Satriano, dejan el descenso a ocho puntos, poniendo el punto de mira en los puestos de arriba de la tabla. No obstante, al equipo azulón le esperan partidos exigentes en las próximas jornadas de LaLiga EA Sports, recibiendo al Betis el próximo domingo y visitando al Atlético de Madrid en el Metropolitano en el siguiente fin de semana. Tras ello, cerrarán el presente mes con el encuentro frente al Espanyol en el RCDE Stadium.