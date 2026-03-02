Bordalás sobre Rüdiger: “No voy a valorar, pero todo el mundo lo ha visto”

José Bordalás celebra el triunfo del Getafe CF en el Bernabéu, destaca el trabajo táctico de su equipo y deja una frase contundente sobre la acción de Rüdiger

El técnico del Getafe CF compareció satisfecho tras el triunfo conseguido en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid CF y no ocultó su orgullo por el rendimiento de sus jugadores. La victoria, que rompe una larga sequía sin ganar en el feudo blanco, refuerza la confianza del vestuario en un momento clave del campeonato.

“Un partido perfecto ante un rival que pelea por el liderato”

Bordalás calificó el encuentro como “excelente” y puso en valor la magnitud del logro. “Estoy orgullosísimo del equipo. No es sencillo vencer a un rival que está luchando por el liderato. Todo lo que habíamos preparado salió como lo habíamos trabajado durante la semana”, explicó.

El entrenador destacó la capacidad de su plantilla para adelantarse en el marcador y resistir la presión posterior. “Sabíamos que íbamos a sufrir, porque enfrente está uno de los mejores equipos de la historia. Ganar aquí no está al alcance de cualquiera. Si hubiéramos tenido más pausa en algunas contras, incluso podríamos haber hecho más daño”, añadió.

Una victoria con dificultades añadidas

El preparador azulón subrayó que el contexto hacía el reto todavía más complejo. Hasta cuatro futbolistas incorporados en el mercado invernal formaron parte del plan, jugadores que habían tenido escasa participación en sus anteriores equipos.

“Por las circunstancias, quizá sea una de las victorias más difíciles que he conseguido. Hay chicos que llegaron hace poco y que venían sin ritmo competitivo. Eso le da aún más mérito a lo logrado”, afirmó con visible satisfacción.

La polémica de Rüdiger y el VAR

Preguntado por la acción protagonizada por Antonio Rüdiger, el técnico evitó profundizar en la polémica, aunque dejó un mensaje claro. “No voy a valorar la jugada, pero creo que todo el mundo la ha visto”, señaló, dando por cerrada la cuestión.

Bordalás insistió en que lo importante es disfrutar del momento, aunque recordó que la temporada está siendo exigente. “Esto nos aporta energía y confianza, pero no podemos relajarnos. Nos estamos jugando mucho”.

Objetivo: alcanzar los 40 puntos

El entrenador confirmó que la prioridad sigue siendo asegurar la permanencia. “El objetivo es llegar cuanto antes a los 40 puntos. No se puede bajar la guardia. El fútbol es muy igualado; cualquiera puede ganar a cualquiera. Veníamos de buenos partidos y después perdimos. No hay margen para la relajación”, advirtió.

Orden táctico y neutralización de Vinícius

En el análisis táctico, Bordalás destacó el trabajo colectivo para frenar el potencial ofensivo madridista, especialmente el de Vinícius Jr. “Está en un momento extraordinario y es determinante. Pero las ayudas defensivas fueron formidables. El equipo estuvo muy ordenado, sin conceder espacios, y eso les dificultó encontrar caminos hacia el gol”, explicó.

También restó importancia a un pequeño rifirrafe protagonizado por Allan Nyom durante el choque. “Son cosas del partido. Le pedí que no dijera nada más y quedó ahí”.

Una noche para el recuerdo

El triunfo en Chamartín, después de casi dos décadas sin conseguirlo, tiene un valor especial para el club. “Ganar aquí demuestra lo complicado que es. Es un estadio impresionante, con una afición exigente. Voy a disfrutarlo mucho porque estas noches no se olvidan”, concluyó Bordalás.

La victoria no solo refuerza la moral del Getafe, sino que confirma su mentalidad competitiva y su capacidad para plantar cara a cualquier rival del campeonato.