Una baja de última hora y dos regresos en la convocatoria del Real Madrid para recibir al Getafe

Huijsen y Rodrygo vuleven a la lista para enfrentarse al conjunto de Bordalás. La mala noticia es la ausencvia de Camavinga, que no ha podido entrar en la misma por un problema dental que ya le dejó fuera del entrenamiento de ayer dirigido por Arbeloa

El Real Madrid recibe en el día de hoy al Getafe, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa se verán las caras con el equipo de Bordalás, que viene de perder por su parte el último fin de semana, al igual que el conjunto blanco. Por otro lado, el técnico salmantino podrá contar para el choque del Bernabéu con Rodrygo, además de Huijsen, como confirmó en la rueda de prensa. Sin embargo, Camavinga es baja en la convocatoria por un problema dental.

Rodrygo, de vuelta a la convocatoria del Real Madrid

Rodrygo vuelve a una convocatoria con el Real Madrid más de un mes después, desde el encuentro ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu que terminó con victoria para los de Arbeloa. Tras ello, el brasileño se ha perdido un total de cinco partidos, dejando un registro el conjunto blanco de cuatro victorias y una derrota. No obstante, el jugador ya se ha recuperado de sus problemas musculares y regresará al estadio merengue, como confirmó el propio técnico salmantino en rueda de prensa. En la misma, el entrenador del conjunto blanco no dudó en alabar a su futbolista: "Un jugador muy completo, muy difícil de defender, con uno contra uno también. Nos va a dar muchísimas posibilidades y la verdad es que tenía muchísimas ganas de tenerlo de vuelta. Ojalá pueda ir sumando minutos, que estoy seguro de que lo va a hacer, y ganando cada vez más importancia dentro del equipo".

Además, otro de los regresos en el día de hoy es Huijsen, que fue baja contra Osasuna y Benfica, por lo que Arbeloa apostó por una dupla en el eje de la zaga formada por Rüdiger y Asencio. Sin embargo, el canterano ha sufrido una contractura cervical y causa baja para el encuentro ante el Getafe, por lo que el ex del Bournemouth apunta directamente al once titular frente a los de Bordalás. Por otro lado, Camavinga es una de las ausencias más destacadas de la lista de Arbeloa, que ayer no pudo entrenar con el resto del grupo y hoy, finalmente, se ha confirmado su ausencia. En este sentido, el Diario AS ha informado que el centrocampista francés "tuvo que acudir de urgencia el pasado sábado al odontólogo", por lo que se espera que tenga luz verde para jugar contra el Celta de Vigo este viernes.

La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Getafe

De esta manera, la convocatoria definitiva del Real Madrid para verse las caras con el Getafe es la siguiente: Courtois, Lunin y Sergio Mestre. Carvajal, Alaba, Trent, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen. Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago. Vini Jr., Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. Con todo ello, los de Arbeloa, que ayer confirmó el regreso de Rodrygo, esperan conseguir los tres puntos y seguir en la pelea por el liderato de la clasificación de LaLiga EA Sports.