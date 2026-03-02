Mario Martín lo tiene claro antes de jugar en el Bernabéu: "Está claro que es mejor que no esté Mbappé"

El centrocampista del Getafe, que volverá al estadio merengue en la noche de hoy para enfrentarse al Real Madrid, ha valorado cómo empezó en la cantera del conjunto blanco, asi como lo que supone la ausencia del delantero francés para el encuentro

El Getafe visita hoy (21:00 horas) al Real Madrid en el Bernabéu, en el encuentro que cerrará la jornada 26 de LaLiga EA Sports. En este sentido, Bordalás podría apostar por Mario Martín en el once inicial, que regresará a la que fue su casa y dónde comenzó su carrera profesional. De esta manera, el centrocampista de 21 años, que se encuentra cedido hasta final de temporada por el conjunto blanco, ha hablado del plan que propondrán en el partido contra los de Arbeloa, además de valorar la importancia de la baja de Mbappé.

Mario Martín recuerda sus inicios en el Real Madrid

En este sentido, Mario Martín ha hablado, en Radio Marca, sobre sus comienzos en La Fábrica, la cantera del Real Madrid: "Yo entré en la categoría alevín, en alevín de segundo año, y hasta el Castilla, "he estado 10 años en el Real Madrid. Yo estaba en mi pueblo, jugando, luego pasé a Toledo y ya en Toledo fue cuando me captaron en alevines". Además, el centrocampista del Getafe ha querido agradecer la ayuda de Fernando Morientes: "La relación que tengo con Fernando es buenísima, le estoy muy agradecido, me ha dado muchos consejos, me ha aportado bastante".

De esta manera, Mario Martín explica el consejo con el que se quedó: "Sobre todo que disfrutara, que cualquier niño sueña con poder vivir la experiencia de estar dentro de la cantera del Real Madrid, imagínate la del primer equipo, y sobre todo eso, disfrutar, dar el máximo y luego no arrepentirte de no haberlo dado todo. Está claro que se puede ser muy feliz sobre todo jugando al fútbol". Sobre su momento de forma en el Getafe, el canterano del Real Madrid afirma que está "muy contento a nivel individual, estoy teniendo bastantes minutos, cada día me encuentro mucho mejor y quiero seguir sumándolos".

Mario Martín valora el encuentro ante el Real Madrid

Por otro lado, Mario Martín, analizó el encuentro de esta noche ante el Real Madrid, al igual que hizo su compañero Martín Satriano valorando las claves del partido en el Bernabéu: "Nosotros tenemos muy claro nuestro plan de juego, hemos trabajado muy bien durante esta semana queriendo sacar el mejor resultado posible en el Bernabéu. Mi futuro ahora mismo se basa en el Bernabéu, en sacar un buen resultado en el partido de esta noche y, sobre todo, intentar puntuar"

Mario Martín también fue preguntado por el momento de forma de Vinicius: "Vinicius, yo creo que todo el mundo lo sabe, es un jugador increíble, es de lo mejor del mundo ahora mismo, esperemos que no tenga la mejor noche posible hoy. Nosotros ya sabemos las armas que tenemos, vamos a intentar, por encima de todo, sacar un buen resultado". Por último, el jugador del Getafe concluyó valorando lo que supone la baja de Mbappé: "Mbappé siempre es un peligro constante y la verdad que sí, que está claro que es mejor que no esté. Cuanto menos jugadores buenos tengan disponibles, la verdad que es mejor".