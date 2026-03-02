Alineaciones Real Madrid- Getafe: Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Getafe en el partido de hoy de LaLiga

El Real Madrid se mide al Getafe CF en el Santiago Bernabéu con la obligación de ganar para no perder comba en la lucha por el liderato de LaLiga EA Sports

El Santiago Bernabéu acoge este lunes (21:00 horas) el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Getafe CF. El conjunto blanco regresa al campeonato doméstico tras sellar su clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League, pero lo hace con la obligación de reaccionar después de su última derrota liguera.

La caída en El Sadar frente a CA Osasuna privó a los madridistas de un liderato que ahora ocupa el FC Barcelona. Con el campeonato entrando en su fase decisiva, cada jornada adquiere un peso específico en la carrera por el título.

Presión máxima en la pelea por el liderato

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sabe que no tiene margen de error si quiere mantenerse a la estela del Barcelona. El reciente triunfo azulgrana ante el Villarreal CF ha elevado la exigencia, y una victoria blanca permitiría mantenerse a solo un punto de la cima y alcanzar los 63 puntos.

No obstante, el técnico madridista deberá recomponer su once debido a varias ausencias sensibles. Kylian Mbappé continúa recuperándose de molestias en la rodilla y no será de la partida. Tampoco estarán disponibles Dani Ceballos, Jude Bellingham, Éder Militão ni Raúl Asencio, todos en proceso de recuperación. La incógnita de última hora es Eduardo Camavinga, que arrastra molestias y podría dejar su sitio a Thiago Pitarch.

A pesar de las bajas, el Real Madrid parte como favorito por plantilla, experiencia y el impulso anímico derivado de su buen momento europeo. Sin embargo, en el vestuario son conscientes de que cualquier relajación puede resultar costosa.

Un Getafe sólido y competitivo

El conjunto azulón, entrenado por José Bordalás, afronta el derbi madrileño con ambición. El Getafe ocupa la zona media de la tabla y busca sumar su novena victoria del curso, lo que le acercaría a los ansiados 40 puntos que suelen garantizar la permanencia.

El equipo del sur de Madrid destaca por su orden defensivo, su intensidad en los duelos y su capacidad para castigar errores. Bordalás ha consolidado un bloque compacto que compite sin complejos ante cualquier rival, lo que convierte este compromiso en una prueba exigente para los blancos.

Precedente en la primera vuelta

En el enfrentamiento disputado en el Coliseum durante la primera vuelta, el Real Madrid se llevó el triunfo por la mínima gracias a un tanto decisivo en los instantes finales. Aquel duelo reflejó la igualdad habitual en este tipo de partidos, donde los detalles suelen marcar la diferencia.

Posibles alineaciones de Real Madrid y Getafe

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Güler; Vinicius y Gonzalo.

Getafe: Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Arambarri; Mario Martín; Vázquez, Satriano.