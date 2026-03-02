Julio Díaz, tras su inesperado debut con el Atlético de Madrid: "﻿Cuando he llegado a la sala y he visto mi nombre se me han venido mil cosas a la cabeza"

El lateral izquierdo del Atlético Madrileño, uno de los futbolistas más prometedores del filial rojiblanco, fue titular en su debut con el Atleti, algo que nunca olvidará y por lo que se ganó los elogios de Simeone: "Me pone muy contento"

Julio Díaz debutó el pasado sábado con el Atlético de Madrid contra el Real Oviedo después de ejercitarse con el primer equipo durante la semana pasada, aunque desde un par de días antes Diego Pablo Simeone lo empezó a colocar en el teórico equipo titular para ocupar el lateral izquierdo, viendo ya entonces que sus posibilidades no sólo de formar parte de la convocatoria, sino del once inicial para dar descanso a Matteo Ruggeri, ante tanta carga de partidos y con el duelo de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona el próximo martes, iban en aumento.

Y así llegó el sábado y fue cuando Julio Díaz vio su nombre en el once titular que iba a saltar al Carlos Tartiere, compartiendo defensa con Molina, Le Normand y Giménez. A sus 21 años y siendo uno de los futbolistas más importantes del filial que dirige Fernando Torres, Julio Díaz es uno de los canteranos con más proyección de la Academia aunque no ha sido hasta este sábado cuando ha podido debutar con el primer equipo. Un momento que nunca olvidará.

"Es alucinante, poder vestir esta camiseta y más con un más tres para poder regalárselo a la afición. Ahora toca seguir", decía tras completar su estreno como rojiblanco, asegurando que fue una sorpresa su debut: "No me lo había imaginado. Cuando he llegado a la sala y he visto mi nombre se me han venido mil cosas a la cabeza".

El lateral izquierdo ha recibido multitud de consejos estos días, y así los resumía. "Que nunca deje de creer, que siga trabajando y que nada es imposible", reconocía el futbolista colchonero.

Simeone, "muy contento" por el debut de Julio Díaz

También habló sobre el estreno del canterano rojiblanco Diego Pablo Simeone, quien dijo lo siguiente en rueda de prensa. "Me pone muy contento por Julio porque viene trabajando muy bien, creo que también esto es importante para Fernando y para toda la gente que trabaja en el B, con los chicos en el B, porque están disponibles para lo más importante que es la Primera División y se ve que el trabajo que están haciendo ellos es muy bueno", ha reconocido.

"Julio hoy jugó con personalidad, con seguridad, no tuvo miedo, arriesgó y tomó decisiones, en la última jugada se esforzó por que esa pelota no se vaya afuera, que terminó siendo gol; lo felicitamos y, bueno, a seguir de esta manera, ya mostró esto, así que ahora lo tendrá que sostener, que siempre es lo más difícil", finalizó.